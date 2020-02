Gözübüyük kijkt terug op incident met Slutsky: ‘Leermoment voor hem’

Serdar Gözübüyük behoort al jaren tot de beste scheidsrechters van Nederland. De arbiter heeft inmiddels zijn debuut in de Champions League al gemaakt en hoopt op meer, zo laat hij in onderstaande video van DAZN weten. Gözübüyük gaat bovendien in op een ruzie met Leonid Slutsky, ex-trainer van Vitesse, en onthult wie hem heeft gemotiveerd om uiteindelijk uit te groeien tot topscheidsrechter.