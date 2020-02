Spaanse bond geeft scheidsrechter ‘rust’ na ophef rondom Betis - Barcelona

Scheidsrechter José María Sánchez Martínez had zondagavond veel moeite om het duel tussen Real Betis en Barcelona (2-3) in goede banen te leiden. De Spaanse arbiter ging in de ogen van beide clubs meerdere keren in de fout. Om hem uit de wind te houden heeft de Spaanse voetbalbond besloten om hem in de komende speelronde niet in actie te laten komen.

De arbiter deelde tijdens de wedstrijd rode kaarten uit aan Clément Lenglet en Nabil Fekir. Beide spelers moesten vertrekken met twee gele kaarten. De thuisploeg vond dat Barcelona-speler Sergi Roberto ook weggestuurd had moeten worden. Hij ontsnapte aan een tweede gele kaart. Vlak voor tijd vond Barcelona dat het recht had op een strafschop toen Lionel Messi werd vastgehouden in het strafschopgebied door Betis-verdediger Marc Bartra.

“Barcelona had met tien man op het veld moeten staan. Hoe kun je daar nou geen tweede gele kaart voor geven?”, vroeg Real Betis-trainer Rubi zich na afloop hardop af. Ook voorzitter José Miguel López Catalán had geen goed woord over voor de arbitrage. “We zijn verontwaardigd en boos omdat opnieuw de scheidsrechter Betis pijn heeft gedaan. Het is niet eerlijk gegaan.”

Na afloop van de wedstrijd ging Messi nog verhaal halen bij de scheidsrechter. Frenkie de Jong, goed voor een doelpunt tijdens het duel met Betis, uitte tegenover de Spaanse media ook nog kritiek op de arbitrage. “Uiteindelijk hadden we met meer verschil kunnen winnen, als je kijkt naar de strafschop die Messi had moeten krijgen. Het was duidelijk, hij werd omvergeduwd.”