Spaanse kranten pakken uit na ‘aardbeving’ bij ‘kruitvat’ Barcelona

De reactie van Lionel Messi op het interview van Éric Abidal met Sport heeft het nodige losgemaakt in Spanje. De Argentijnse sterspeler, die via Instagram reageerde op de uitspraken van de technisch directeur over onder meer het ontslag van Ernesto Valverde, siert woensdagochtend de voorpagina’s van alle Spaanse sportkranten. Er wordt bovendien vanuit verschillende hoeken een boekje opengedaan over de chaotische situatie bij Barcelona.

“Ik vind reageren op dit soort zaken absoluut niet leuk, maar ik vind dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen taken en beslissingen. De spelers zijn verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt en we zijn de eerste om toe te geven dat we het niet goed hebben gedaan”, zo reageerde Messi. “Zij die verantwoordelijk zijn voor het bestuurlijke gedeelte moeten hun verantwoordelijkheden pakken en vóór hun keuzes gaan staan. Als je spreekt over spelers, noem dan man en paard en kom met namen. Anders wordt het een smerig spel en worden verhalen gevoed die niet waar zijn.”

Chaos bij Barcelona compleet na vernietigend betoog Messi op Instagram

Sport spreekt nu op de voorpagina van een ‘Tsunami’, terwijl AS uitpakt met ‘Caos FC’. Laatstgenoemde krant wijst naar voorzitter Josep Maria Bartomeu, die de situatie zou moeten oplossen. Volgens RAC1 heeft de preses een spoedvergadering belegd om de positie van Abidal te bespreken. “Er zijn veel branden bij Barcelona, maar geen enkele is zo hevig als Messi”, schrijft AS. Mundo Deportivo noemt de situatie bij Barcelona een ‘aardbeving’, die gevolgd wordt door een radiostilte. “De impact van de reactie van de aanvoerder van Barcelona heeft de telefoons van de bestuurders opgeblazen. Om vat te krijgen op deze crisis, worden ze weggehouden bij de media.”

Marca noemt Barcelona een ‘kruitvat’. “Een interview dat juist openheid van zaken had moeten geven, heeft een enorme brand veroorzaakt. Barcelona is in een situatie terechtgekomen waarin niemand elkaar meer vertrouwt”, schrijft de sportkrant. De vertrouwenscrisis zou tevens in de kleedkamer van Barcelona spelen, omdat ook de nodige spelers een voorstander waren van het vertrek van Valverde. Het Catalaanse L'Esportiu kopt ‘Explota’, oftewel ‘ontploft’.

Cadena SER weet overigens te melden dat Messi de woorden van Abidal verkeerd geïnterpreteerd zou hebben, omdat de Franse technisch directeur in het interview alleen zijn persoonlijke perceptie van de gang van zaken onder Valverde wilde geven. Tegelijkertijd zou Abidal van de Franse spelers in de selectie hebben gehoord dat er onder Valverde weinig getraind werd, waardoor bijvoorbeeld Marc-André Ter Stegen het gevoel heeft dat er verschillende kampen ontstaan in de selectie.