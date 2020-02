‘Als PSV me echt graag wilde hebben, had ik daar nu gespeeld’

Joshua Brenet verliet PSV in de zomer van 2018 met hoge verwachtingen voor TSG Hoffenheim. Anderhalf jaar later is de verdediger echter terug in de Eredivisie, waar hij het seizoen afmaakt bij Vitesse. Brenet kwam er in Duitsland niet aan te pas onder trainer Alfred Schreuder en hoopt in Arnhem weer minuten te kunnen gaan maken.

“Dat weet ik zelf eigenlijk ook niet”, is zijn antwoord op de vraag van FOX Sports waarom hij dit seizoen zo weinig gespeeld heeft. De 25-jarige back mocht alleen in de DFB-Pokal-wedstrijden tegen Würzburger Kickers en MSV Duisburg zijn opwachting maken. “Ik heb een paar gesprekken gehad met de trainer en daaruit bleek dat hij mijn positie ook in kon vullen met middenvelders.”

Brenet heeft naar eigen zeggen geen duidelijk antwoord gekregen van Schreuder waarom hij niet meer in de plannen voorkwam: “Ik heb dit seizoen gewoon mijn ding gedaan. Vorig jaar heb ik nog kansen gekregen en aardig veel gespeeld. Dat ik dan van zoveel Bundesliga- en Champions League-wedstrijden naar helemaal niks ga, vond ik zelf ook wel een beetje raar. Absurd zelfs. Bij mij zijn er nog steeds vraagtekens.”

PSV heeft met 'specialist' Rodríguez eindelijk gewenste linksback binnen

De vleugelverdediger, die op beide flanken uit de voeten kan, ligt nog tot medio 2020 vast bij die Kraichgauer en sluit in principe aankomende zomer weer aan bij de selectie van Schreuder. Als hij inderdaad terugkeert bij Hoffenheim, zal Brenet met frisse moed aan de voorbereiding op het aankomende seizoen beginnen: “Ik heb zelf geen problemen met Schreuder. Ik moet eerst in de spiegel kijken en misschien heb ik in zijn ogen niet voldoende mijn best gedaan of wat dan ook. Als ik terugkeer ga ik gewoon mijn uiterste best doen om te laten zien dat ik hoor te spelen. Als dat niet lukt, moet ik dan maar verder kijken.”

Brenet maakte voor zijn periode bij Hoffenheim vijf jaar deel uit van de hoofdmacht van PSV. De Eindhovenaren maken momenteel een lastige periode door en versterkten zich op de laatste dag van de winterse transferperiode nog met Ricardo Rodríguez. Brenet laat doorschemeren dat er in de afgelopen maand ook contact is geweest met andere clubs: “Eigenlijk moet je bij mijn zaakwaarnemer zijn. Daar gaan we nu niet over praten. Als PSV me echt graag had willen hebben, zou ik nu daar zijn geweest. Ik ben nu met mijn hoofd bij Vitesse.” Op de vraag of PSV zich inderdaad heeft gemeld, volgt een ontwijkend antwoord: “Geen commentaar”, sluit hij lachend af.