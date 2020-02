‘Hele grote club’ appte De Mos om informatie over gewilde Ajacied

Ryan Gravenberch staat inderdaad op de radar van AS Roma, zo bevestigt Aad de Mos. La Gazzetta dello Sport meldde vrijdag dat de Italiaanse club aast op Gravenberch, Carel Eiting én Jurgen Ekkelenkamp met het idee om samen met de jonge Ajacieden te bouwen aan de toekomst. De Mos claimt dat AS Roma contact zocht met de oud-trainer om zijn oordeel inzake Gravenberch.

"Ik kan een appje laten zien hoe dat met die Gravenberch is gegaan", laat De Mos zondag weten bij Goedemorgen Eredivisie van FOX Sports. "Neem van mij aan: er is een hele grote club die mij gisteren appte: is het een type Frank Rijkaard of is het een type Paul Pogba?", aldus de voormalig coach, die van Hans Kraay junior de vraag krijgt welke club dit was.

"AS Roma", erkent De Mos, die vervolgens een reactie krijgt van Ajax-jeugdtrainer John Heitinga, eveneens aanwezig bij het tv-programma. "Kijk, onze jongens, onze jeugdspelers, zijn natuurlijk ook aantrekkelijk om aan te trekken. Dat is tegenwoordig ook veranderd. Wij mogen die jongens, als ze vijftien en een halfjaar oud zijn, een contractaanbieding doen."

"Naci Ünüvar, Ryan Gravenberch, Brian Brobbey: op jonge leeftijd kunnen ze overal naartoe. Maar dan gaat het erom: welke keuzes maken ze? Gelukkig zijn de talenten waar we het nu over hebben verstandig genoeg om eerst te kiezen voor de stap binnen de club, binnen Ajax, om vervolgens hun droom na te jagen", besluit de oud-verdediger zijn relaas.