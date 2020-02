FC Twente wint eindelijk weer; Noa Lang scoort in thuisdebuut

FC Twente weet eindelijk weer hoe winnen in de Eredivisie voelt. Het team van Gonzalo Garcia Garcia boekte zaterdag ten koste van Sparta Rotterdam de eerste overwinning sinds 10 november 2019, toen PEC Zwolle met 2-1 werd verslagen: 2-0. Peet Bijen en Noa Lang namen de treffers voor hun rekening. Voor de Rotterdammers is het de eerste keer sinds 2008 dat men op het hoogste niveau zes uitwedstrijden op rij verliest.

FC Twente en Sparta speelden in de eerste helft zeer behoudend voetbal en het publiek in De Grolsch Veste was dan ook de grote verliezer. Een uithaal van Lang, die zijn thuisdebuut voor de Tukkers maakte, ging hoog over en Joël Drommels had geen moeite met een inzet van Dirk Abels. Een mislukte omhaal van Lang, die de bal volledig miste, was wellicht wel typerend voor de eerste 45 minuten. Op slag van rust had Ariel Harush geen moeite met een rollertje van Haris Vuckic.

Ook in de tweede helft kabbelde de wedstrijd rustig verder en waren er zo nu en dan ook fluitconcerten hoorbaar. In de laatste twintig minuten drong het team van Garcia Garcia wat meer aan en ontsnapte Sparta toen Giovanni Troupée een teenlengte tekort kwam om een voorzet van Xandro Schenk binnen te tikken.

FC Twente kwam tien minuten voor het einde alsnog op 1-0. Bijen kopte uit een corner de bal via de op de doellijn staande Adil Auassar binnen. Een hard gelag voor Sparta, dat de laatste minuten ook met tien man moest afmaken toen Mohamed Rayhi een tweede gele kaart kreeg voor onbesuisd inkomen op Lang. Het was de huurling van Ajax die daarna de eindstand bepaalde. Hij trok vanaf links naar binnen en vond de korte hoek: 2-0.

FC Twente stijgt door de overwinning voorlopig naar de twaalfde plaats, met evenveel punten als Sparta. Over een week wacht de Enschede club opnieuw een duel met een concurrent, FC Emmen. Sparta speelt in eigen huis tegen nummer zeventien ADO Den Haag.