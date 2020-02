Real Madrid schakelt Atlético Madrid uit in strijd om de landstitel

Real Madrid lijkt Atlético Madrid in de strijd om de landstitel te hebben uitgeschakeld. Het team van trainer Zinédine Zidane zegevierde zaterdag dankzij een treffer van Karim Benzema met 1-0 en heeft nu een nog riantere voorsprong op de stadsgenoot. De voordelige marge ten opzichte van titelverdediger Barcelona bedraagt nu zes punten, maar de Catalanen spelen zondag nog in eigen huis tegen Levante.

De eerste 45 minuten hadden niet voor de eerste keer veel weg van een strategisch steekspel tussen Zidane en Diego Simeone. Atlético maakte een ietwat betere indruk; de bezoekers waren sterk achterin, waren gevaarlijk op de counter en stonden niet toe dat Real Madrid gevaarlijk kon worden. Zidane zag hoe zijn team naarmate de wedstrijd vorderde, sterker werd in balbezit, maar de onnauwkeurigheid in de passing én de vele verdedigers van Atlético zorgden ervoor dat de thuisploeg voor rust in offensief opzicht weinig kon uitrichten.

In de eerste tien minuten na rust leden beide teams veel balverlies, maar toch slaagde Real erin om aan de leiding te gaan. Na een sublieme pass van Vinicius Junior op Ferland Mendy zette laatstgenoemde voor en drukte Benzema de bal achter Jan Oblak: 1-0. Het team van Zidane had zichtbaar meer zelfvertrouwen na de openingstreffer, terwijl Atlético juist moeite had om de rug te rechten. De hoeveelheid balbezit van Real Madrid, ruim 65 procent, was veelzeggend over de krachtsverhoudingen op het veld.

Simeone liet Yannick Ferreira Carrasco twintig minuten voor tijd zijn rentree bij Atlético maken, maar de bezoekers ontbeerden stootkracht voorin en konden de nederlaag in het Santiago Bernabéu niet vermijden. Atlético, dat nu al drie competitieduels op rij niet heeft gewonnen, heeft nu dertien punten minder dan de stadsgenoot en kan zichzelf dit weekeinde mogelijk naar de zevende plaats in LaLiga zien terugvallen.