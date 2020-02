Liverpool scoort er na rust op los; Virgil van Dijk baalt na briljante inzet

Liverpool heeft zaterdagmiddag een nieuwe stap gezet richting de landstitel in de Premier League. Op eigen veld won het elftal van manager Jürgen Klopp met 4-0 van Southampton, nadat er bij rust nog niet was gescoord. Virgil van Dijk maakte de negentig minuten vol bij de koploper, terwijl Georginio Wijnaldum als basisspeler dik tachtig minuten meedeed. Liverpool komt door de 24ste competitiezege van het seizoen op 73 punten na 25 duels; achtervolger Manchester City heeft 51 punten na 24 duels en speelt zondag nog uit bij Tottenham Hotspur.

Liverpool stapte uiteindelijk opnieuw als winnaar van het veld, maar aanvankelijk hadden the Reds het niet eenvoudig tegen Southampton. Het bezoek won zijn zijn vier laatste competitiewedstrijden op vreemde bodem en verweerde zich ook op Anfield zeer behoorlijk. Southampton haalde de rust zonder kleerscheuren en dook zelf ook regelmatig gevaarlijk op in de vijandelijke zestien. Danny Ings, Shane Long en Moussa Djenepo beproefden in de eerste helft allen hun geluk namens Southampton, maar Alisson Becker redde telkens uitstekend.

Van Dijk kreeg voor Liverpool de grootste kans in de eerste helft. De Nederlandse verdediger dook na precies een halfuur spelen alleen op voor doelman Alex McCarthy, maar zijn ingenieuze hakbal leverde uiteindelijk net geen doelpunt op. Even later was de doelman ook scherp bij een inzet van Roberto Firmino. Liverpool moest zodoende halverwege genoegen nemen met een doelpuntloze ruststand, maar in de tweede helft liep het team van Klopp alsnog uit naar een zeer ruime overwinning.

De ban werd vrijwel onmiddellijk na rust gebroken door Alex Oxlade-Chamberlain. De middenvelder trok vanaf de linkerkant van het veld naar binnen en scoorde uiteindelijk met een laag schot in de korte hoek: 1-0. Na een uur spelen volgde de 2-0 van Jordan Henderson. Hij werd in de zestien bediend door Firmino en rondde vervolgens vanaf een meter of tien beheerst af. Daarna had Liverpool betrekkelijk weinig meer te duchten van Southampton en kon de wedstrijd eenvoudig uitgespeeld worden door de koploper. De 3-0 van Mohamed Salah viel achttien minuten voor tijd en kwam tot stand na een handig wippertje van de Egyptenaar. Ook de 4-0 werd in blessuretijd uiteindelijk gemaakt door Salah, na de derde assist van de middag van Firmino.