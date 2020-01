Hans Kraay junior hekelt actie Rai Vloet na doelpunt tegen NAC

Rai Vloet heeft zich vrijdagavond niet populair gemaakt bij de fans van NAC Breda. De aanvallende middenvelder van Excelsior opende de score tegen zijn oude club en zocht daarna direct het uitvak op, waar de meegereisde supporters vanuit Noord-Brabant zaten. Vloet provoceerde de NAC-aanhang uit door met zijn vingers achter zijn doelpunt te vieren.

Vloet heeft een verleden bij NAC. De ex-speler van onder meer PSV vertrok in de zomer van 2018 uit het Rat Verlegh Stadion. Hoewel hij de club op een goede manier verliet nadat handhaving in de Eredivisie werd gerealiseerd, liet hij zich vrijdagavond toch gaan nadat hij Excelsior op een 1-0 voorsprong had gezet. Hans Kraay junior kan de actie van Vloet niet waarderen. “Ik kan me herinneren dat hij bij NAC helemaal niet zo goed gespeeld heeft. Juich dan gewoon op een normale manier”, aldus de analist bij FOX Sports.

Ook op sociale media wordt de actie van Vloet bekritiseerd:

#NACpraat wat een pannenkoek die Rai Vloet. Geen donder gepresteerd bij #nac maar nog wel ff de supporters provoceren. pic.twitter.com/nXoos4i4FQ — Sam de Ruijter (@RuijterSam) January 31, 2020

Liet me even gaan, dus vooruit; “ Rai Vloet dat is een nare man, hij is een nare man ??... “ #nacpraat pic.twitter.com/pGG7T5WfsY — Chris W.M. (@_ChrisWM_) January 31, 2020

Sympathiek gebaar van Rai Vloet om niet te juichen als ie scoort tegen z'n ouwe cluppie. En dan zie je dat het uitvak dit kan waarderen en er een pilsje voor terug geeft. Zo kan het ook. #normalisatie #excNAC pic.twitter.com/2DbR7kRVGa — Ferry de Bont (@Hoekie_B) January 31, 2020