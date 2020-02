Brexit een zegen voor Nederlandse opleidingsclubs dankzij ‘Artikel 19’

Het vertrek van piepjonge talenten naar Engelse topclubs is een doorn in het oog voor opleidingsclubs als Ajax, AZ, Feyenoord en PSV. De afgelopen jaren verloren de Nederlandse jeugdopleidingen tientallen talenten aan bijvoorbeeld Arsenal, Chelsea, Liverpool Manchester City en Manchester United. Nu het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt, wordt het voor Engelse clubs vrijwel onmogelijk om talenten tot achttien jaar aan te trekken.

Vannacht om 00.00 uur nam de Europese Unie afscheid van het Verenigd Koninkrijk. Na het besluit om uit de EU te stappen zijn de clubs benieuwd naar de financiële gevolgen. Het vertrek uit de EU kan namelijk een serieuze impact hebben op het aankoopbeleid van Premier League-clubs. Engelse clubs gaan naast de komst van talenten onder de achttien jaar grijpen nu de Brexit een feit is. Artikel 19 van wereldvoetbalbond FIFA kan een probleem gaan vormen.

Spelers als Cesc Fàbregas, Hector Bellerin en Paul Pogba vertrokken op jonge leeftijd naar Engeland, waar ze terechtkwamen in de jeugdopleiding van respectievelijk Arsenal en Manchester United. Zo zijn er ook genoeg Nederlandse voorbeelden. Ki-Jana Hoever (Liverpool), Anouar El Mhassani (West Ham United), Sepp van den Bergh (Liverpool) Tahith Chong (Manchester United), Daishawn Redan (Chelsea) en Jayden Braaf (Manchester City) zijn recente voorbeelden van jonge talenten die voor hun kans in de top van Engeland gingen. Op deze manier verloren Nederlandse topclubs hun beste talenten aan Engelse grootmachten. Met de Brexit komt hier een einde aan.

Artikel 19

De FIFA heeft Artikel 19 in het leven geroepen ter bescherming van transfers van spelers onder achttien jaar. Met uitzondering van landen uit de Europese Unie, is het voor voetbalclubs verboden om spelers tussen de zestien en achttien jaar te contracteren. Het is om deze reden dat veel Zuid-Amerikaanse talenten direct na hun achttiende verjaardag een contract tekenen in Europa. Het meest recente voorbeeld is Reinier, die op 20 januari een langdurig contract ondertekende bij Real Madrid. Een dag eerder vierde het Braziliaanse talent zijn achttiende verjaardag. Hoewel de FIFA nog geen duidelijk standpunt heeft ingenomen in deze kwestie, zullen alle clubs in het Verenigd Koninkrijk na 31 januari hinder ondervinden van Artikel 19.

31 december 2020

Het is de vraag wanneer de FIFA dergelijke transfers richting het Verenigd Koninkrijk gaat verbieden. Vooralsnog bestaat hier veel onduidelijkheid over. Sky Sports schrijft dat het goed mogelijk is dat de wereldvoetbalbond de komende transferperiode nog een oogje toeknijpt. Tot 31 december 2020 geldt namelijk een overgansfase van de Brexit. Sportadvocaat Paul Schapiro liet in maart 2019 al weten dat er een einde kan gaan komen aan de Europese stroom van jonge talenten naar de topclubs uit de Premier League.

“Britse clubs hebben deze regel (Artikel 19, red.) in het verleden gebruikt om de beste spelers van over het hele continent aan te trekken en het is onderdeel van het beleid van sommige clubs”, aldus Schapiro. “Maar als we de EU verlaten, kunnen Britse clubs dit niet meer doen omdat ze geen spelers meer mogen aantrekken van zestien tot achttien jaar, zoals dat in het verleden wel werd gedaan.” Deze regel in combinatie met de Brexit zal als gevolg hebben dat Engelse topclubs zich meer gaan richten op talenten uit het Verenigd Koninkrijk. Waar scouts wekelijks werden gestuurd naar Nederlandse en andere Europese clubs, zal het vizier gericht worden op de lagere Engelse divisies.

Radicale plannen FA

De Engelse voetbalbond FA ziet de Brexit als een kans om het aantal Engelse spelers in de Premier League te vergroten en heeft de plannen uiteengezet in een rapport genaamd Acccess to Talent Discussion Deck. In dit document claimt de FA dat de nationale ploeg van Engeland vergeleken met andere nationale teams een tekort heeft aan key players op key positions. Om die reden wil de FA het maximaal aantal buitenlandse spelers in de 25-koppige selecties terugschroeven naar maximaal zeventien naar dertien. De FA wil voorkomen dat ‘middelmatige spelers van buiten het Verenigd Koninkrijk kansen blokkeren voor eigen talent’. Het verplichte aantal Engelse spelers wil de bond opschroeven van acht naar twaalf.

Engelse clubs zitten niet te wachten op deze veranderingen. De competitieorganisatie van de Premier League reageerde in november al negatief op de plannen: “We moeten Brexit niet gebruiken om onze selecties te verzwakken”, zo klonk het. De Premier League spreekt ook tegen dat een aanscherping van de buitenlanderslimiet een ‘positieve invloed’ zal hebben op de nationale ploeg van Engeland. Daar is volgens de competitieorganisatie ‘geen enkel bewijs’ voor te vinden.” Daarnaast wordt gevreesd voor de status van de Premier League als beste competitie ter wereld.

Als de clubs besluiten om niet met het voorstel akkoord te gaan, is de FA overigens van plan om de voorwaarden die nu nog voor niet-EU-spelers worden gesteld ook te gaan hanteren bij het aantrekken van voetballers uit de lidstaten van de Europese Unie. De gesprekken tussen de FA en de Premier League worden de komende weken voorgezet.