Van de Beek uit zorgen na uitglijder Ajax: ‘Dat moet iedereen beheersen’

Ajax staat voor een loodzware maand, met naast belangrijke duels in de Eredivisie een tweeluik met Getafe in de achtste finale van de Europa League. Het elftal van trainer Erik ten Hag heeft na de winterstop nog geen grootse indruk gemaakt. Tegen FC Groningen werd er afgelopen zondag zelfs verloren (2-1). Donny van de Beek weet dan ook dat Ajax snel weer zal moeten gaan presteren.

"Het moet heel snel beter", waarschuwt Van de Beek zijn ploeggenoten in gesprek met Voetbal International. De middenvelder weet dat de aanstaande tegenstanders PSV en FC Utrecht over veel kwaliteit beschikken, maar volgens hem moet Ajax altijd van zijn eigen kracht uitgaan. "Zorgen dat we zo snel mogelijk weer in goeden doen komen. Vorig jaar hadden we ook een fase dat we even wat minder waren, het is aan ons het tij te keren."

Match Preview: Ajax - PSV

Ajax kan voorlopig niet beschikken over Hakim Ziyech en Daley Blind. Het ontbreken van het duo mag echter niet als excuus worden opgevoerd, zo oordeelt Van de Beek. "Deze jongens zijn superbelangrijk voor ons, natuurlijk missen we hen, maar wat we tegen FC Groningen niet goed deden, heeft niets met kwaliteit te maken. Scherpte, het veroveren van de tweede bal; dat zijn basisdingen, die hebben niets met kwaliteit te maken. Die zaken moet iedereen bij Ajax beheersen", aldus de veeleisende Ajacied.

"Dan kunnen we gaan praten over tactiek, maar het begint in het voetbal met de basisdingen. Als die niet goed zijn, heb je een probleem. Het was gewoon veel te slap", voegt Van de Beek daaraan toe. De titelrace in de Eredivisie is spannend, want AZ is Ajax tot op drie punten genaderd. "Wij moeten helemaal niet naar anderen kijken en zorgen dat we zelf weer in een flow komen. Wekelijks ons beste spel laten zien", aldus de middenvelder, die zich niets aantrekt van kritiek van de buitenwacht. "Dat je hoort: ‘Zes punten voor, het is al klaar’. Dat is natuurlijk niet zo, dat hebben we voor de winterstop gezien. Als je een paar wedstrijden verliest, staat het zo weer bij elkaar."