Feyenoord plaatst zich in extremis voor volgende ronde

Feyenoord heeft zich ten koste van Fortuna Sittard geplaatst voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Dick Advocaat wist dinsdagavond in de allerlaatste seconden af te rekenen met de Limburgers: 1-2. Het duel werd vorige week gestaakt bij een 1-1 tussenstand vanwege de dichte mist, maar dinsdag kon Feyenoord alsnog de volgende ronde te halen door een goal van Luciano Narsingh. In de kwartfinale is sc Heerenveen de tegenstander van Feyenoord.

Het was vorige week dinsdag van tevoren al de vraag of de wedstrijd zou doorgaan, daar Sittard geteisterd werd door dichte mist. Scheidsrechter Kevin Blom gaf toen groen licht, al waren de omstandigheden verre van ideaal: het zicht was weliswaar in orde, maar het speelveld liet veel te wensen over. Het combinatievoetbal van beide partijen was niet om over naar huis te schrijven en de kansen waren schaars. De knullige wijze waarop het enige doelpunt van de eerste helft viel, was dan ook tekenend.

Kort voor de pauze lanceerde Orkun Kökcü een scherp ingedraaide corner; de bal werd vlak voor het doel door aanvaller Amadou Ciss van Fortuna tegen Clint Essers aan, en via opnieuw Ciss zeilde de bal achter de doellijn. De thuisploeg was enkele keren gevaarlijk geworden via Vitalie Damascan: halverwege de eerste helft kopte de spits net over uit een indraaiende vrije trap, terwijl doelman Justin Bijlow al was uitgekomen. Tien minuten later kon Damascan de bal aannemen in het strafschopgebied na een fraaie pass van Mark Diemers, maar door toedoen van Marcos Senesi kwam hij net niet aan schieten toe.

Kort na het begin van de tweede helft wist Fortuna alsnog te scoren. Damascan schoot van enkele meters afstand recht op Bijlow, maar Fortuna bleef in de aanval en uiteindelijk belandde de bal voor de voeten van Felix Passlack. Die legde het leer voor zichzelf klaar en passeerde Bijlow: 1-1. Het spel werd enkele minuten later hervat met een oranje bal, omdat de mist plots weer kwam opzetten en het moeilijker werd om te zien wat er op het veld gebeurde. Arbiter Blom riep de aanvoerders bij zich en die gaven aan dat ze alles nog voldoende konden zien. Het duel ging zodoende door, maar na 63 minuten koos de arbitrage er toch voor om de wedstrijd te staken.

Dinsdag werd het duel dus hervat en tijdens de tweede ontmoeting in korte tijd was Feyenoord de betere partij. De Rotterdammers konden via onder anderen Steven Berghuis en Jens Toornstra voor gevaar zorgen, maar Alexei Koselev hield zijn doel schoon. Beide teams konden in de reguliere speeltijd niet tot scoren komen, waardoor er een verlenging aan de pas moest komen. Luis Sinisterra had meteen een goede kans op de voorsprong, maar de Colombiaan schoot na een fraaie aanname net naast het doel van Koselev.

Ook Fortuna had mogelijkheden via onder anderen Diemers, maar Bijlow bracht redding in de korte hoek. De thuisploeg zette ook in de tweede verlenging aan, waarbij Passlack dicht bij de winnende treffer leek. Bijlow tikte de bal echter knap weg van het doel van Feyenoord. Het duel leek af te stevenen op een strafschoppenserie, maar Narsingh wist in de allerlaatste seconden van de wedstrijd te scoren. Rick Karsdorp gooide de bal voor het doel, waarna Sinisterra richting Narsingh kopte. Laatstgenoemde aanvaller hield vervolgens zijn zenuwen in bedwang en maakte de winnende: 1-2.