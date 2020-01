‘Michiel Kramer kan uitzichtloze situatie bij ADO inruilen voor Duitsland’

Michiel Kramer kan zijn loopbaan voortzetten bij Karlsruher SC, zo weet Voetbal International te melden. De nummer vijftien van de 2.Bundesliga heeft zich naar verluidt reeds gemeld bij ADO Den Haag en hoopt spoedig tot een akkoord te komen over de 31-jarige spits. Kramer hoeft de laatste tijd niet op veel speeltijd te rekenen in de Hofstad.

De nieuwe trainer Alan Pardew heeft Kramer onlangs laten weten dat hij mag uitkijken naar een andere club. Tomas Necid, Mick van Buren en Lex Immers staan voorlopig hoger in de pikorde voor de spitspositie bij ADO. Kramer, die afgelopen zomer terugkeerde bij ADO, speelde dit seizoen tot dusver elf officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten. Zijn contract in het Cars Jeans Stadion loopt nog tot medio 2021.

Karlsruher SC wil Kramer nu dus verlossen uit zijn uitzichtloze situatie bij ADO. De club uit het zuidwesten van Duitsland bezet momenteel de vijftiende plaats in de 2.Bundesliga, net boven de gevarenzone. Karlsruher moet dus in de tweede seizoenshelft alle zeilen bij zetten om handhaving te realiseren en hervat de 2.Bundesliga komende woensdag met een uitwedstrijd tegen Dynamo Dresden. Kramer speelde tijdens zijn carrière voor achtereenvolgens Excelsior, NAC Breda, FC Volendam, ADO, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Maccabi Haifa, FC Utrecht en dus opnieuw ADO.