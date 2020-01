‘Kleedkamergesprek bij Barcelona brengt twijfels over Setién aan het licht’

Tijdens de 2-0 nederlaag bij Valencia werd 'de gebrekkige band' tussen de technische staf en de spelers van Barcelona andermaal duidelijk, zo schrijft AS in een reconstructie na de wedstrijd. Volgens de krant probeerden trainer Quique Setién en diens rechterhand Éder Sarabia in de pauze orde op zaken te stellen door 'de tactische fouten' te herstellen, maar vanuit de spelersgroep klonk kritiek op de keuzes van de nieuwe oefenmeester.

Tijdens de pauze was de stand nog 0-0, maar de eerste helft leverde zorgwekkende tekenen aan de wand. Valencia had een strafschop gemist en had eenmaal de lat getroffen, terwijl Barcelona daar slechts een schot op doel tegenover stelde: een inzet van Lionel Messi belandde recht in de handen van doelman Jaume Domènech. Het probleem, aldus AS, was dat er 'totaal geen orde' in het spel van Barcelona te bekennen was. De bezoekers verloren uiteindelijk door een eigen doelpunt van Jordi Alba en een treffer van Maximiliano Gómez.

"Het wordt onmogelijk als we zo verdergaan", zou een speler van Barcelona hebben gezegd in de pauze. "We hebben meer spelers achter de bal dan voor de bal en dat moet niet het geval zijn. We moeten meer penetreren en de bal sneller rondspelen, want we maken het Valencia te makkelijk." De sfeer was na de wedstrijd nog slechter in de kleedkamer, zo klinkt het. Een aantal van de 'meer ervaren spelers' hield een kortstondig onderonsje in de kleedkamer. Ze bespraken waar het misging bij Barcelona en wat er moest gebeuren binnen de ploeg.

Het spel van regerend kampioen was in de tweede helft nauwelijks verbeterd. "De nederlaag in het Mestalla, de eerste nederlaag bij Valencia in drie jaar, biedt Real Madrid de kans om de koppositie over te nemen en zorgde voor twijfels binnen de ploeg", schrijft de Madrileense krant. "Sommige van die twijfels gaan over Setién en zijn werkwijze. Hij heeft de tijd tegen zich en zijn ploeg oogt stuurloos en verward." Setién begon met moeizame zeges op Granada (1-0) in LaLiga en op UD Ibiza (1-2) in de Copa del Rey, alvorens Valencia zaterdag te sterk bleek.