‘Een ramp voor Feyenoord als iemand 15 of 20 miljoen op hem had geboden’

Feyenoord boekte zaterdagavond een 2-3 overwinning op Heracles Almelo en Steven Berghuis was in Twente een van de grote smaakmakers aan de kant van de Rotterdammers. De aanvaller bereidde de gelijkmaker van Jens Toornstra voor en stond ook aan de basis van een aantal gevaarlijke aanvallen. Ronald de Boer genoot van het spel van en tipt de 28-jarige aanvaller als een van de kanshebbers voor een plekje in de EK-selectie van bondscoach Ronald Koeman.

“Het was natuurlijk een hele zwakke eerste helft van Feyenoord, maar hij was aan de bal al goed. Dan zie je toch hoe belangrijk hij is en dat hij de speler is waar het bijna allemaal vandaan moet komen”, is De Boer zondagochtend lovend bij Goedemorgen Eredivisie op FOX Sports. Volgens de oud-aanvaller voelde Berghuis zich ‘als een vis in het water’ in het Erve Asito: “Ik weet niet of dat komt vanwege het kunstgras, maar ik heb het gevoel dat hij dat ook wel lekker vindt.”

Het zou De Boer dan ook niet verbazen als Berghuis aankomende zomer van de partij is op het EK, aangezien er met vanwege de blessures van Memphis Depay en Donyell Malen ook een aantal grote twijfelgevallen zijn voorin: “Je ziet iemand die Feyenoord op sleeptouw neemt en dan denk je: ‘Deze Berghuis willen we elke keer zien hè.’ Dan zit je ook dicht bij het Nederlands elftal.”

Hans Kraay jr. is het eens met de lovende woorden over de vijftienvoudig Oranje-international en de analyticus denkt dat Berghuis onmisbaar is voor Feyenoord, dat na een flinke opmars onder trainer Dick Advocaat momenteel de derde plek bezet: “Het was toch de allergrootste ramp geweest voor Feyenoord als er in de winterstop een club was gekomen die gewoon vijftien of twintig miljoen euro voor hem had neergelegd? Wat hadden ze dan gedaan? Dan ga je wel weer kopen, maar dat was de allergrootste ramp geweest, toch?”