Wéér scorende Luuk de Jong en Sevilla kunnen eindelijk juichen

De eerste competitiezege van Sevilla in het nieuwe kalenderjaar is een feit. Na de remise tegen Athletic Club (1-1) en de nederlaag tegen Real Madrid (2-1) slaagde het team van Julen Lopetegui er zaterdagavond in om Granada een nederlaag toe te dienen: 2-0. Luuk de Jong nam de openingstreffer in het Ramón Sánchez Pizjuan voor zijn rekening. Door de zege staat Sevilla voorlopig derde, met drie punten én een duel meer dan Atlético Madrid.

De eerste helft was ronduit een monoloog van Sevilla. Het team van Lopetegui speelde een bijna perfecte eerste helft. Jesús Navas en Sergio Reguilón waren niet af te stoppen, terwijl Lucas Ocampos zich over heel het veld bewoog. Een harde inzet van de Argentijn eindigde op de paal en was een voorbode van datgene wat zou volgen. In de tiende minuut, en voor het derde duel op rij, was De Jong bij een doelpunt van Sevilla betrokken.

Na een voorzet van Navas zette De Jong zijn hoofd tegen de bal en eindigde het leer in de kruising achter Rui Silva: 1-0. Een week geleden scoorde hij ook al tegen Real Madrid en in het midweekse bekerduel met Levante verzorgde hij een assist. De tweede treffer van los Rojiblancos, na ruim een half uur, mocht er ook zijn. Na een goede actie van Reguilón gaf Nolito de bal een zacht tikje én Granada daarmee een harde klap: 2-0.

Na de onderbreking was Granada veel meer gedreven en had Sevilla nadrukkelijk minder de bal dan in de eerste helft. Met name Roberto Soldado bezorgde de defensie van Sevilla een lastige avond, waardoor Lopetegui zich genoodzaakt zag om Nolito twintig minuten voor tijd te wisselen voor Jules Koundé en een centrale verdediging met drie man te vormen. Een aansluitingstreffer van Granada bleef uiteindelijk uit.