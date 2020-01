Van Persie weigerde terugkeer als voetballer na testimonial Kompany

Robin van Persie heeft vorig jaar een aanbieding van RSC Anderlecht afgewezen. Vincent Kompany heeft geprobeerd om de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal over te halen om zijn loopbaan weer op te pakken, maar de oud-spits van Feyenoord, Arsenal, Manchester United en Fenerbahçe bedankte voor de eer, zo laat hij weten bij Ziggo Sport.

Van Persie had al afscheid genomen als profvoetballer toen hij op 11 september meespeelde in de testimonial van Vincent Kompany in het Etihad Stadium. “Dat was een heerlijke avond”, vertelt de 36-jarige oud-voetballer in een interview met Ziggo Sport. “Ouderwets genieten met alleen maar topspelers op het veld. Na zeventig minuten begon ik overal pijn te krijgen, maar ik wilde dat veld niet af.”

“De volgende dag belde Vincent Kompany mij op. Hij was ervan overtuigd dat ik hem kon helpen bij Anderlecht”, vervolgt Van Persie over de Belg, die sinds dit seizoen een rol als speler/trainer op zich heeft genomen bij Anderlecht. “Ik zag het als een mooi compliment dat hij me benaderde, maar ik werd die ochtend wakker met pijn in mijn kuiten en wist dat ik er niet meer aan moest beginnen.”

Van Persie laat weten te genieten van zijn vrije tijd. In het weekend werkt hij als analyticus voor het Engelse BT Sports. “Dat vind ik heerlijk om te doen. Ik vind het mooi om met liefde voor het spel te praten, maar ik ben ook niet bang om negatieve dingen te benoemen. Nee, ook niet als het over Arsenal en Manchester United gaat. Bij Feyenoord zou ik dat wel moeilijk vinden, omdat ik die jongens allemaal goed ken, maar daarom ben ik ook bewust in Engeland gaan werken.”