Haaland vestigt Bundesliga-record met weergaloze invalbeurt

Borussia Dortmund heeft vrijdagavond gedaan wat het moest doen tegen 1. FC Köln. De Duitse topclub kende weinig moeite met de nummer dertien van de Bundesliga en won met 5-1. Erling Haaland moest opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank. Na 65 minuten kwam hij binnen de lijnen en binnen een half uur scoorde het Noorse talent twee keer.

Dortmund kende een droomstart. Al in de eerste minuut kwam het team van trainer Lucien Favre op voorsprong. Jadon Sancho brak door op de rechterflank en bediende Raphael Guerreiro: 1-0. De bezoekers hadden weinig in te brengen en de 2-0 liet dan ook niet lang op zich wachten. Met een lange pass zette Mats Hummels aanvoerder Marco Reus vrij voor de keeper. Er werd nog even gedacht aan buitenspel, maar de VAR keurde het doelpunt goed.

Ook in het tweede bedrijf deelde Dortmund de lakens uit. In minuut 48 kreeg Sancho alle ruimte in het strafschopgebied. Ongehinderd kon hij de 3-0 binnen schieten. De bezoekers deden nog wat terug via Mark Uth. De winterse versterking werd bereikt door Kingsley Ehizibue en schoot vanuit een moeilijke hoek genadeloos hard binnen: 3-1. De goal van Uth was voor Favre geen reden om zijn geplande wissel niet door te voeren; Haaland kwam binnen de lijnen als vervanger van Thorgan Hazard.

Waar de Noor vorige week nog een hattrick maakte, was hij vrijdagavond twee keer trefzeker voor het oog van het thuispubliek. Een kwartier voor tijd reageerde de ex-spits van Red Bull Salzburg attent en prikte hij raak vanuit de rebound. Vlak voor tijd werd hij gelanceerd door Mahmoud Dahoud. Haaland was zijn tegenstander te snel af, omspeelde de keeper en schoof binnen vanuit een moeilijke hoek. Het was al zijn vijfde goal namens Dortmund en daar had hij slechts 57 speelminuten voor nodig, een Bundesliga-record.