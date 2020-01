Gravenberch kan Babel, Keizer, Kluivert én Van Basten voorbij in Groningen

Ajax is 2020 goed begonnen met een 2-1 overwinning op Sparta Rotterdam en een ruime 7-0 zege in de TOTO KNVB Beker tegen SV Spakenburg uit de Tweede Divisie. In het bekertoernooi gaf trainer Erik ten Hag verschillende spelers de kans die doorgaans genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Ryan Gravenberch kwam niet in actie, want hij mag zich tegenwoordig basisspeler noemen en werd waarschijnlijk gespaard door trainer Erik ten Hag. Het zeventienjarige talent maakte de afgelopen weken indruk en kan zondag tegen FC Groningen een nieuw record vestigen.

Gravenberch werd in september 2018 met een leeftijd van 16 jaar en 130 dagen de jongste Ajacied ooit in de Eredivisie. In de slotfase tegen PSV (3-0 verlies) kwam hij als invaller binnen de lijnen. Daarna verdween hij weer naar de achtergrond en werkte hij zijn wedstrijden af bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Vorig seizoen kwam hij tot 27 van de mogelijke 38 competitiewedstrijden in de Eerste Divisie. Hoewel hij lang niet alle wedstrijden speede, kwam geen enkele speler in de gehele jaargang tot meer geslaagde dribbels dan Gravenberch: 73. Bovendien leverde hij negen assists, iets wat slechts zes spelers beter deden. Met zes doelpunten in zeventien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie staat de middenvelder derde op de topscorerslijst van Jong Ajax.

Sinds kort kan Ten Hag niet meer om hem heen. In december vorig jaar verscheen hij in de basis tegen ADO Den Haag en hij lijkt zijn plek te behouden. Het zeventienjarige talent is spelers als Razvan Marin en Edson Álvarez voorbij te zijn in de pikorde op het middenveld. Met een doelpunt en assist bewees hij zijn waarde tegen ADO Den Haag, waarna hij ook tegen Sparta Rotterdam trefzeker was. Gravenberch tekende voor de 2-0 en hij liet voetballend een goede indruk achter. Hij lijkt zich op te kunnen maken voor de derde plaats op rij in de Eredivisie, uit tegen Groningen.

Wanneer hij zondag weet te scoren, dan levert hem dat volgens Opta weer een mooi record op. Als hij een doelpunt maakt in het Hitachi Capital Mobility Stadion, dan is hij de jongste Ajacied ooit die in drie opeenvolgende Eredivisie-wedstrijden minstens één keer trefzeker is. Hij zou daarmee een ploeggenoot uit de boeken schieten, want die eer komt nu nog Ryan Babel toe, die net achttien jaar oud was toen hij dat vijftien jaar geleden presteerde. Naast Babel kan Gravenberch ook Piet Keizer, Patrick Kluivert en Marco van Basten passeren.

Jongste Ajacied met goal in drie Eredivisie-duels op rij

Speler Wedstrijd Datum Leeftijd Ryan Gravenberch* FC Groningen - Ajax 26/01/2020 17 jaar, 255 dagen Ryan Babel FC Utrecht - Ajax 23/01/2005 18 jaar, 35 dagen Piet Keizer Ajax - SC Enschede 27/08/1961 18 jaar, 74 dagen Patrick Kluivert Roda JC - Ajax 21/09/1994 18 jaar, 82 dagen Marco van Basten Ajax - Excelsior 20/02/1983 18 jaar, 112 dagen

*Bij doelpunt tegen FC Groningen

Voor een Eredivisie-record is Gravenberch te laat. Richairo Zivkovic was namelijk vijftig dagen jonger dan Gravenberch aanstaande zondag is, toen hij voor het eerst drie keer op rij scoorde in de Eredivisie. De spits was destijds 17 jaar en 205 dagen oud.