De Boer verrast bij FOX Sports: ‘Niemand geeft een voorzet zó mooi als hij’

Vince Gino Dekker is dinsdagavond voor even terug in Amsterdam. De 22-jarige aanvaller treedt met tweededivisionist SV Spakenburg in de Johan Cruijff ArenA aan tegen Ajax, de club waarvoor hij tussen 2004 en 2018 speelde. Ronald de Boer werkte in de jeugdopleiding als jeugdtrainer van Ajax met Dekker en zag dat de buitenspeler specifieke kwaliteiten had.

Dekker gold jarenlang als een grote belofte bij Ajax, maar kwam uiteindelijk niet verder dan de beloften van de Amsterdammers. Hij verkaste in de zomer van 2018 naar AZ en belandde na een mislukt avontuur bij Go Ahaed Ealges uiteindelijk dit seizoen bij Spakenburg. "Vince Gino had in mijn ogen heel veel kwaliteiten. Hij had één van de beste voorzetten die ik in mijn leven ooit gezien heb", memoreert De Boer bij FOX Sports.

"Echt waar?", reageert presentator Jan Joost van Gangelen vol ongeloof. "Niemand geeft een voorzet zó mooi en zó op maat als hij", repliceert De Boer. "Maar voetbal is meer dan alleen een voorzet geven, natuurlijk. Hij mist op andere vlakken toch duidelijk net iets te veel om aan te haken bij Ajax. En uiteindelijk is hij niet eens in het profvoetbal terechtgekomen."

De Boers collega-analist Kees Kwakman stipt aan dat Dekker tijdens zijn carrière ook pech heeft gehad met blessures: tussen november 2016 en februari 2018 stond de aanvaller buitenspel met een ernstige knieblessure. "In die periode komen er natuurlijk gewoon nieuwe talenten bij Ajax en dan ben je gewoon je plekje kwijt", beredeneert Kwakman.