Ajax met veel nieuwe namen; Ten Hag denkt alvast een maand vooruit

De opstelling van Ajax voor de bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg van woensdagavond. In de uitverkochte Johan Cruijff ArenA krijgt Siem de Jong zijn eerste basisplek in bijna twee jaar tijd in een officiële wedstrijd van Ajax. Hoewel de wedstrijd tegen Spakenburg een mogelijkheid kan zijn om meerdere spelers een kans te bieden, kiest Ten Hag voor voldoende gerenommeerde namen. Het duel begint om 20.45 uur.

Ajax moet het stellen zonder Hakim Ziyech, die zondag tegen Sparta Rotterdam geblesseerd raakte aan zijn kuit. Onder de lat maakt André Onana plaats voor Bruno Varela, die zijn officiële debuut maakt. In de vorige bekerronde, uit bij Telstar, koos Ten Hag nog voor Onana. De keuze voor Varela heeft er mogelijk mee te maken dat de Portugees over een maand vermoedelijk ook een basisplaats zal hebben tegen Getafe, daar Onana geschorst is voor één wedstrijd in de Europa League. Varela kan tegen Spakenburg al wat wedstrijdritme opdoen.

Rechts achterin krijgt Sergiño Dest de voorkeur boven Noussair Mazraoui, terwijl Edson Álvarez achterin in het centrum plaatsneemt. De Mexicaan krijgt eindelijk de kans om zich in de achterhoede te bewijzen. Lisandro Martínez is de linker centrale verdediger en Nicolás Tagliafico staat 'gewoon' als linksback opgesteld. Carel Eiting, die mocht invallen tegen Sparta, begint in de basis. Hij vormt een middenveld met Razvan Marin en Siem de Jong. Voor De Jong is het zijn eerste basisplaats in een officiële wedstrijd voor Ajax sinds de uitwedstrijd tegen PSV (3-0 nederlaag) op 15 april 2018, waarin hij een rode kaart kreeg.

De voorhoede heeft veel weg van die tegen Sparta. Ryan Babel en Dusan Tadic beginnen opnieuw vanaf de aftrap, maar de plek van Quincy Promes wordt ingenomen door Lassina Traoré. De Burkinees viel tegen Sparta twintig minuten voor tijd in. Op de bank zit onder meer Naci Ünüvar, die stiekem zal hopen zijn officiële debuut te mogen maken als invaller. Hij kan de vijfde zestienjarige debutant worden in de clubgeschiedenis van Ajax.

Opstelling Ajax: Varela; Dest, Álvarez, Martínez, Tagliafico; Marin, De Jong, Eiting; Tadic, Traoré, Babel.