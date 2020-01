Wanneer kan Liverpool kampioen worden? Snelste landstitel ooit lonkt

Liverpool is dit seizoen niet te stoppen. De ploeg van manager Jürgen Klopp gaat ongeslagen aan kop in de Premier League en is dan ook de torenhoge favoriet voor de Engelse landstitel. Het is niet meer de vraag of Liverpool kampioen wordt, maar wanneer. Mochten the Reds in deze blakende vorm blijven steken en deze weergaloze serie doortrekken, dan kan de titelrace begin april al beslist zijn en misschien nog wel eerder.

Liverpool is bezig aan een recordbrekend seizoen. De 0-1 overwinning op Tottenham Hotspur op 11 januari betekende de 20ste overwinning in 21 competitiewedstrijden. De titelfavoriet brak hiermee het record uit het seizoen 2017/18 van Manchester City, dat toen uiteindelijk honderd punten behaalde, iets wat nog nooit was voorgekomen in de Premier League. Geen enkele club uit de vijf grootste competities van Europa slaagde er ooit in om een dergelijke serie neer te zetten zoals Liverpool heeft gedaan. Zelfs clubs als Barcelona, Real Madrid, Juventus, Bayern München en Paris Saint-Germain waren nooit zó dominant in hun eigen competitie. Inmiddels staat de teller op 64 punten uit 22 wedstrijden, want op zondag 19 januari werd Manchester United nog eens met 2-0 opzij gezet door goals van Virgil van Dijk en Mohamed Salah.

61 - @LFC have won 61 points in the Premier League in 2019-20 - the most any side has ever registered after 21 games in a single season across Europe's big five leagues (assuming 3pts/win). Imperious. #TOTLIV pic.twitter.com/b9KvNnciEk — OptaJoe (@OptaJoe) January 11, 2020

Het huidige Liverpool is statistisch gezien de beste ploeg die Europa ooit heeft gezien. Het is nu aan Klopp om zijn team scherp te houden en de grenzen verder te verleggen. De Duitse trainer is een van de meest veeleisende trainers op de Europese velden en mede daardoor is hij zo succesvol. Hij bracht de eindzeges in de Champions League, UEFA Supercup en het WK voor clubteams al naar Anfield en nu moet ook de Premier League-titel worden gegrepen.

Alleen een enorme inzinking van het team van Klopp en een sterke serie van achtervolgers als Leicester City en Manchester City lijken er nog voor te kunnen zorgen dat Liverpool van de eerste landstitel sinds het seizoen 1989/90 wordt afgehouden. De vergelijking met het Arsenal van 2003/04, dat toen ongeslagen kampioen werd, is dit seizoen al vaak gemaakt. Maar voordat Liverpool de prestatie van The Invincibles weet te evenaren, moeten er nog een hoop hordes genomen worden. Liverpool heeft nog zestien duels voor de boeg, terwijl er ook nog jacht wordt gemaakt op de Champions League en de FA Cup.

Hoe snel kan Liverpool de Premier League winnen?

Na de 2-0 overwinning op Manchester United in speelronde 23, heeft Liverpool nog 30 punten nodig nodig om de Premier League-titel in de wacht te slepen. Dit vertaalt zich naar tien overwinningen. Als Liverpool op dezelfde manier door blijft gaan en alle wedstrijden wint (en de achtervolgers doen hetzelfde), dan kan de koploper de Engelse titel pakken op 4 april tegen Manchester City in het Etihad Stadium, met nog zes wedstrijden te gaan.

Klopp: 'Natuurlijk mogen de fans dromen'

Manchester United is de club die ooit het snelste kampioen werd in de Premier League. In het seizoen 2000/01 grepen the Red Devils de landstitel op 14 april, met nog vijf wedstrijden te gaan. Als Liverpool op 4 april kampioen wordt tegen Manchester City met nog zes duels in het verschiet, wordt het record van Manchester United verbroken. De kans bestaat dat Leicester City en Manchester City, de twee clubs met de kleinste achterstand, de komende weken punten laten liggen. Liverpool zou in dat geval nog eerder kampioen kunnen worden.

Hoewel Manchester City en Leicester City een gapend gat te overbruggen hebben, is de competitie nog lang niet gespeeld. Liverpool heeft nog een aantal lastige uitwedstrijden voor de boeg, met onder meer Arsenal en Manchester City als tegenstanders. Bovendien kan het drukke speelschema de Engelse topclub ook nog opbreken, daar er nog confrontaties wachten in de FA Cup en Champions League. Maar gezien de indrukwekkende vorm van Liverpool, is de kans aanwezig dat het record van Manchester City uit het seizoen 2017/18, dat toen honderd punten behaalde, wordt gebroken.

Voorlopig wordt er bij Liverpool weinig waarde gehecht aan de uitstekende statistieken. “Ja, hartstikke mooi dat we onderweg records breken. Maar daar kijken we alleen naar als we een prijs winnen”, aldus Liverpool-verdediger Andrew Robertson op de clubwebsite. “Vorig seizoen hadden we de meeste clean sheets, maar stonden we uiteindelijk met lege handen in de Premier League. Records betekenen niets zolang ze je niet naar het doel brengen. Hopelijk gaat het ons dit seizoen lukken.”

Resterend Premier League-programma Liverpool

Datum Wedstrijd 23 januari Wolverhampton Wanderers - Liverpool 29 januari West Ham United - Liverpool 1 februari Liverpool - Southampton 15 februari Norwich City - Liverpool 24 februari Liverpool - West Ham United 29 februari Watford - Liverpool 7 maart Liverpool - Bournemouth 14 maart Everton - Liverpool 21 maart Liverpool - Crystal Palace 4 april Manchester City - Liverpool 11 april Liverpool - Aston Villa 18 april Brighton & Hove Albion - Liverpool 25 april Liverpool - Burnley 2 mei Arsenal - Liverpool 9 mei Liverpool - Chelsea 17 mei Newcastle United - Liverpool

Welke club won de snelste Premier League-titel ooit?

Het record is in handen van Manchester United. De ploeg van toenmalig manager Sir Alex Ferguson pakte in het seizoen 2000/01 op 14 april de landstitel met nog vijf wedstrijden te spelen.





Seizoen Club Datum titel Duels te gaan 2000/01 Manchester United 14 april 2001 5 2017/18 Manchester City 15 april 2018 5 1999/00 Manchester United 22 april 2000 4 2012/13 Manchester United 22 april 2013 4 2003/04 Arsenal 25 april 2004 4

Het Manchester City van Josep Guardiola greep in het seizoen 2017/18 eveneens de titel met nog vijf wedstrijden in het verschiet. Guardiola’s Centurions lieten het na om het record af te pakken doordat er in april 2018 met 3-2 werd verloren van Manchester United.

Arsenal werd in het seizoen 2003/04 kampioen met nog vier wedstrijden te spelen. Het team van Arsène Wenger bleef ongeslagen en pakte in totaal negentig punten. Tot dusver zijn The Gunners het enige team dat ooit kampioen werd zonder ook maar een wedstrijd te verliezen.