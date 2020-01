FC Emmen haalt aanvoerder van Servië Onder-21 naar Nederland

Luka Adzic maakt het seizoen af bij FC Emmen. Hij wordt voor een half jaar gehuurd van Anderlecht, zo maken de clubs dinsdagavond bekend. De 21-jarige buitenspeler zal de komende weken nog niet speelgerechtigd zijn voor de Eredivisionist.

Adzic doorliep de jeugdopleiding van Rode Ster Belgrado, waar hij tussen 2016 en 2019 tot 39 officiële duels en 9 duels kwam. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar Anderlecht. De Servische linksbuiten slaagde er niet in om door te breken in Brussel. Onder Vincent Kompany mocht hij af en toe invallen, maar een basisplaats zat er nooit in.

“Bij FC Emmen kan ik mezelf laten zien in de Nederlandse competitie, die internationaal goed bekend is”, verklaart Adzic op de clubsite. “En dat bij een mooie, warme club waar de sfeer fantastisch is en goed voetbal gespeeld wordt. Ik hoop dat ik veel speelminuten krijg om de ploeg te helpen met doelpunten en assists.”

Adzic kwam tot dusver tot achttien optredens voor Servië Onder-21. Tijdens de zes kwalificatieduels voor het komende EK Onder-21 droeg hij vijfmaal de aanvoerdersband. FC Emmen maakte eerder vandaag het vertrek van Luciano Slagveer naar Puskás Akadémia FC bekend.