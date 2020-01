Kenneth Perez: ‘Ik had het niet gedaan als ik hem was geweest’

Het optreden van Bert van Marwijk in het programma Rondo van Ziggo Sport maakte tongen los. De 67-jarige oefenmeester nam het op voor zijn schoonzoon Mark van Bommel, die onlangs zijn congé kreeg als trainer van PSV. Arno Vermeulen en Kenneth Perez brengen bij Voetbalpraat van FOX Sports weinig begrip op voor de uitspraken van Van Marwijk.

“Hij verdedigde Mark heel erg en gaf direct de schuld aan de technisch directeur, die hij niet bij naam noemde. Van Marwijk en Van Bommel hadden vader en zoon kunnen zijn. Ze lijken op elkaar en denken hetzelfde. Nu neemt hij het op voor Van Bommel op een manier waar je jeuk van krijgt”, begint Vermeulen, die werkzaam is bij de NOS. Van Marwijk stelde dat Van Bommel niet de voornaamste schuldige was aan de situatie bij PSV en wees expliciet naar de scouting en technisch directeur John de Jong.

“Hij had niet altijd gelijk. Van Marwijk vergat een paar dingen. Hij zei dat hij wat transfers betreft afhankelijk was van de scouting, maar Van Marwijk en Van Bommel hebben Sainsbury en Behich gehaald. Die voegden niets toe”, gaat de journalist verder. Vermeulen stelt dat ‘de hele situatie’ met Ibrahim Afellay bij Van Bommel en Van Marwijk vandaan komt. “Hij was helemaal niet fit en werd meteen aanvoerder gemaakt. Dat hangt het hele jaar boven het elftal. Zondag speelde hij weer niet. Daar hebben Van Marwijk en Van Bommel mee te maken gehad. Ik vond dat hij de rol van Van Bommel te veel uitvlakte. Je weet gewoon dat hij zijn schoonvader is. Ze zijn gek op elkaar en hij dekt hem op allerlei manieren.”

“Het is oké dat je het opneemt voor je familie, maar Van Marwijk gaf de schuld aan anderen. Van Bommel is groot genoeg om voor zichzelf op te komen. Ik snap dat je opkomt voor iemand die je liefhebt, maar het kwam lachwekkend over. Dit heeft Van Bommel echt niet nodig. Ik had het niet gedaan als ik Van Marwijk was geweest”, voegt Perez toe. Vermeulen verwijst naar de uitspraak van Van Marwijk dat de spelers van PSV Van Bommel nog geregeld bellen of appen. “Ihattaren zal ongetwijfeld wel eens bellen, maar Zoet en Lato zullen niet iedere dag bellen. Zo zijn er nog veel meer.”