Van Marwijk doet boekje open over ontslag Van Bommel bij PSV

Mark van Bommel werd in december ontslagen als trainer van PSV, wegens de tegenvallende sportieve resultaten. De 42-jarige oefenmeester was sinds de zomer van 2018 de eindverantwoordelijke in Eindhoven. Bert van Marwijk, die als adviseur aan PSV verbonden was, doet in het programma Rondo van Ziggo Sport een boekje open over het ontslag van zijn schoonzoon.

“Het allerbelangrijkste is: hoe is jouw relatie met de spelers? Hij wordt nu nog elke dag door die spelers gebeld en geappt, dus die vinden het verschrikkelijk dat hij weg is”, geeft Van Marwijk te kennen. “Toon (Gerbrands, red.) heeft zelf gezegd: 'De druk werd uiteindelijk te groot'. Maar waar komt die druk dan vandaan? Niet van de supporters, want die hangen spandoeken op dat hij moet blijven. Niet van de spelers, want die bellen hem nu nog. De pers, ik heb nergens in de kranten gelezen dat hij weg moet.”

“Je bent afhankelijk van het aankoopbeleid. Normaal gesproken gebeurt dat in overleg, dat was bij PSV ook het geval. Mark is daar ook schuldig aan, alleen in mijn ogen veel minder dan de technisch directeur”, gaat de 67-jarige oefenmeester verder, verwijzend naar John de Jong. “Een coach kan natuurlijk nooit de spelers bekijken, hij is afhankelijk van de informatie die hij krijgt. Hij heeft echt met de vuist op tafel geslagen over een aantal spelers. Andere spelers, die ze niet hebben gehaald of niet konden halen. Nogmaals: hij is daarvoor mede-verantwoordelijk, maar niet de hoofdverantwoordelijke.”

“Als je nou twijfelt over bepaalde dingen, want hij vaart dus in principe blind op het kompas van John de Jong en de scouting. Je kan tegenwoordig ook heel veel op video kijken”, zo vraagt presentator Jack van Gelder zich af. Van Marwijk is het daar niet mee eens. “Ik heb nog nooit een speler slecht zien spelen op een video. Daar heb je een scouting voor, toch? Daar moet je op kunnen vertrouwen en toch gebeurt het nog in overleg.”

“De technische staf gaat op gegeven moment in conclaaf, ook met de keeperstrainer. Het is een forse ingreep, dat realiseert Mark zich ook wel. Maar het kan toch gebeuren dat je een keeper wisselt? Dat gebeurt wel vaker”, zegt Van Marwijk over het besluit om Jeroen Zoet uit het elftal te halen. Hij beaamt dat Van Bommel een fout maakte door de sluitpost niet op de bank te laten plaatsnemen tijdens de uitwedstrijd tegen Willem II. “Hij deed het alleen maar om Jeroen te helpen, om hem bij de pers weg te houden.”

"Mark heeft veel dingen goed opgepikt. Hij is, en dat meen ik echt, een heel goede trainer die ongelooflijk snel dingen ziet en die naar het veld kan vertalen. Alleen: er komen nog veel andere dingen bij kijken. Daarin is hij weleens tekort geschoten", stelt Van Marwijk, die stelt dat Van Bommel soms een andere houding had moeten aannemen. "Wij kunnen heel goed dingen tegen elkaar zeggen en ik heb nog nooit ruzie met hem daarover gekregen. Ik stelde hem vooral vragen en een paar heb ik gezegd: dit zou ik zo doen. Ook heb ik hem bijvoorbeeld aangesproken op manier zoals hij langs het veld stond."