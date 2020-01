Perez ergert zich aan Advocaat: ‘Daar is ook niks van terechtgekomen’

Dick Advocaat wil de selectie van Feyenoord op een aantal plaatsen versterken tijdens deze transferperiode. Met name de spitspositie heeft prioriteit bij de technische leiding van de Rotterdamse club. Analist Kenneth Perez is van mening dat de Feyenoord-leiding niet zijn oren moet laten hangen naar Advocaat, omdat het nog niet bekend is of de ervaren trainer na de zomerstop nog in De Kuip werkzaam is.

Robert Bozenik, aanvaller van MSK Zilina, is al genoemd als nieuwe spits van Feyenoord. De eveneens aan Hamburger SV gelinkte Slowaakse aanvaller zou echter twijfelen, tot onvrede van Advocaat. Perez op zijn beurt heeft geen boodschap aan de frustratie van de Feyenoord-coach. "Ik vind dat Feyenoord helemaal niet zoveel naar Dick Advocaat moet luisteren. Als Advocaat niet de trainer is voor de toekomst, dan moet je hem daar niet allemaal bij betrekken. Hij roept: 'Ja, ik wil die en die versterking'."

Perez neemt het dienstverband van Advocaat bij Sparta Rotterdam in 2018 als voorbeeld. "Sparta maakte toen dezelfde fout met Advocaat. Hij kreeg alles voor elkaar en alles wat hij wilde, echt tegen heel dure huursommen. En daar is ook niks van terechtgekomen." Voetbalcommentator Arno Vermeulen noemt het een 'rare vergelijking' van Perez. "Het gaat niet alleen om Advocaat, heel Feyenoord is ervan overtuigd dat ze een spits willen hebben. Je doet net of Advocaat zes spelers vraagt, maar hij wil alleen een spits."

Perez denkt niet dat Feyenoord dit seizoen op de tweede plaats eindigt, ondanks de achterstand van slechts zeven punten op AZ en nog de nodige Eredivisie-duels voor de boeg. "Het zit ook echt niet tegen voor Advocaat, want bij sommige wedstrijden van Feyenoord denk ik: Hoe is het mogelijk dat ze winnen? Het zit dus ook wel mee en 20 punten in acht competitiewedstrijden is gewoon veel voor het Feyenoord dat we kenden en die op de twaalfde plaats stonden. Maar tweede worden geloof ik niet in, daar is AZ te goed voor."