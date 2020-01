Alle ogen gericht op Ryan Babel: schiet hij Ajax richting een record?

Dat Ajax het seizoen hervat met een thuisduel in de Johan Cruijff ArenA zal voor Ryan Babel een aangenaam gegeven zijn. De van Galatasaray gehuurde aanvaller was namelijk direct betrokken bij tien doelpunten in zijn laatste elf Eredivisie-wedstrijden in de thuishaven van Ajax, zo berekende Opta: vier goals en zes assists.

Babel was in de laatste thuiswedstrijden in 2006/07 tegen NAC Breda en Sparta Rotterdam goed voor één doelpunt en één assist. In het seizoen van zijn rentree, 2012/13, kwam hij tot drie treffers en vijf assists in eigen huis in competitieverband. Babel kwam tussen 2004 en 2007 (73 wedstrijden: 14 goals en 7 assists) en 2012 en 2013 (16 duels: 4 goals en 6 assists) tot 89 Eredivisie-wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij in totaal goed was voor achttien goals en er nog dertien voorbereidde.

In Istanbul was Babel met dit seizoen met vijf doelpunten clubtopscorer en was hij na Marcão (1303) en Mariano (1290) de veldspeler met de meeste competitieminuten in de benen (1243) voor Cimbom. Zowel qua fitheid als scoringsdrift zal de aanvaller dus weinig aanpassingsproblemen kennen.

Dat het dan ook nog eens uitgerekend Sparta Rotterdam is dat op bezoek komt in Amsterdam kan de rentree van Babel alleen maar mooier maken. Ajax staat op 158 thuisdoelpunten in 53 wedstrijden tegen Sparta Rotterdam in de Eredivisie, tegen geen enkele ploeg kwamen de Amsterdammers in eigen huis vaker tot scoren op het hoogste niveau in Nederland (ook 158 tegen FC Twente, in 52 duels). Schiet Babel zijn grote liefde richting een record?