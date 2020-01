PSV ziet Fenerbahçe definitief afhaken in strijd om Ricardo Rodríguez

PSV heeft in de transferstrijd om Ricardo Rodríguez in ieder geval geen last meer van Fenerbahçe. Diverse Italiaanse en Turkse media maakten deze week massaal melding van een done deal tussen Fener en de linksback van AC Milan, maar de Turkse topclub mag door een transferban geen spelers meer aantrekken.

Fenerbahçe bevestigt zaterdagavond dat de club door de Turkse voetbalbond een transferverbod opgelegd heeft gekregen. De slechte financiële situatie ligt ten grondslag aan die bestraffing. Er werd al enige tijd getwijfeld aan de overgang van Rodríguez naar Fenerbahçe, omdat de club helemaal niet in staat zou zijn om de vraagprijs van meerdere miljoenen op te hoesten.

Door de transferban van de Turkse concurrent is de kans een stuk groter geworden dat Rodríguez naar PSV komt. De Eindhovenaren zien in de 27-jarige Zwitser de ideale man om de zwakbezette linksbackpositie in te vullen. Rodríguez komt nauwelijks aan spelen toe bij AC Milan en wil met het oog op het aanstaande EK elders speelminuten gaan maken.

Vrijdag meldde het Eindhovens Dagblad dat PSV inzet op een huurdeal van een halfjaar voor de verdediger van i Rossoneri. Het riante salaris van de Zwitserse linksback kan echter een struikelblok vormen voor PSV. Alle betrokken partijen proberen een oplossing te vinden hiervoor. Milan verlangt naar verluidt een huursom van een miljoen euro, waarna Rodríguez, wiens contract in Italië nog anderhalf jaar doorloopt, voor zes miljoen euro definitief zou kunnen vertrekken.