Sevilla ving bot bij Ziyech: ‘Bekijk het lekker, ik laat me niet piepelen'

Hakim Ziyech werd de voorbije tijd meer dan eens gelinkt aan een vertrek bij Ajax. Afgelopen zomer was Sevilla concreet in de markt voor de Marokkaans international, terwijl hij een jaar eerder dicht bij een overstap naar AS Roma was. In gesprek met het Algemeen Dagblad legt Ziyech uit waarom het voorlopig nog niet van een vertrek bij Ajax is gekomen.

“De buitenwereld maakt zich er een beetje druk om, naar welke club ik moet gaan. Ikzelf totaal niet. Het klopt dat ik kieskeurig ben”, begint Ziyech. Hij bevestigt dat Sevilla afgelopen zomer concreet was. “Absoluut een mooie club, maar daar liep een technisch directeur (Monchi, red.) rond, die een jaar eerder mij naar AS Roma wilde halen. Alles was zo goed als rond, totdat hij niets meer van zich liet horen. En dan moest ik nu wel naar zijn club komen. Niet dus, bekijk het lekker, ik laat me niet piepelen.”

Ziyech: 'Heb hier een speciale prijzenkast voor nodig'

“Wat er komende zomer gebeurt, zie ik dan wel weer. Ik leef echt met het moment van nu. Ik heb het uitstekend naar mijn zin bij Ajax, en ook in Amsterdam vind ik het fijn wonen. En komende zomer zie ik wel. Zo niet, dan niet. C’est la vie. Zo sta ik in het leven”, vervolgt de aanvallende middenvelder annex buitenspeler. Dat er tijdens de loopbaan van Ziyech altijd sprake is geweest van een ‘spanningsveld’ met de trainer, is volgens hem om dat hij niet ‘acteert’. “Voetbal is toch een emotiesport? En we willen toch allemaal eerlijk zijn? Oké, prima. Maar als ik dat doe, vinden mensen er iets van.”

Ziyech haalt als voorbeeld aan dat Donny van de Beek vorig seizoen een aantal keer op rij gewisseld werd. “Hij reageerde een keer boos. Iedereen snapte het, hij toonde zijn emoties. Heel goed vonden veel mensen. Als ik het doe, halen mensen er van alles bij. Terwijl ik juist vind dat een speler met een trainer een open relatie moet hebben. Geen geheimzinnig gepraat achter elkaars rug om”, benadrukt Ziyech. “Deze trainer is eerlijk en onze relatie is heel goed. Maar dan hoeven we het toch niet altijd met elkaar eens te zijn? Volgens mij is dat juist alleen maar goed. Want we weten wel wat we aan elkaar hebben.”