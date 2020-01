AZ-talent hoopt op uitnodiging Koeman: ‘Dat is voor mij heel belangrijk’

Owen Wijndal is dit seizoen definitief doorgebroken bij AZ en maakt regelmatig indruk op de linksbackpositie. De twintigjarige verdediger is een vaste waarde in het team van trainer Arne Slot en hoopt binnenkort zijn debuut in het Nederlands elftal te mogen maken, net zoals zijn ploeggenoten Calvin Stengs en Myron Boadu dat eerder dit seizoen deden.

Wijndal kan zich nog goed het moment voor de geest halen waarop hij dacht dat dit zijn seizoen ging worden. “Dat was na mijn assist op Myron Boadu tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord”, aldus de verdediger op de clubwebsite van AZ. “Toen werd mijn naam ineens meer genoemd in de media, ook vanwege de samenwerking met Oussama Idrissi. Voor dat duel werd veel gezegd: AZ wint niet in De Kuip. Maar we speelden heel goed en wonnen met 0-3. Vanaf die dag zijn we echt iets aan het neerzetten met elkaar.”

Wijndal benadrukt dat hij voor de uitwedstrijd tegen Feyenoord ook al goed speelde. “Maar toen viel het de buitenwereld nog niet zo op. Ik kan mezelf wel heel goed vinden, maar het is handig als het andere mensen ook opvalt. Pas dan kan het echt mijn seizoen worden”, vertelt hij. Wijndal vindt dat hij het afgelopen halfjaar grote stappen heeft gezet. “In verdedigend opzicht ben ik betrouwbaarder, stabieler. Ik weet nu beter hoe ik moet doseren tussen aanvallen en achterin blijven. Het nonchalante is eraf.”

Het seizoen is voor Wijndal geslaagd als hij met AZ zo lang mogelijk actief blijft in alle competities. “Maar wat betreft de Eredivisie: als we lager eindigden dan de top twee, hebben we het uit handen gegeven. Daar zou ik erg van balen”, zo laat Wijndal weten. Zelf wil hij meer assists leveren en scoren. “Ik heb in de competitie nu vier assists, dat moeten er minimaal acht worden. En ik wil drie keer scoren. Verder wil ik graag het Nederlands elftal halen. Dat is voor mij heel belangrijk.”