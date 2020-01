‘Het wordt Frenkie de Jong gewoon niet gegund, echt ongelooflijk’

Frenkie de Jong verkaste afgelopen zomer van Ajax naar Barcelona. De middenvelder maakt veel speelminuten bij de topclub en de kans is groot dat de Oranje-international ook onder Quique Setién, de opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde, vaak in de basis staat. Valentijn Driessen hoopt dat De Jong voortaan wel op zijn gebruikelijke plek vlak voor de defensie wordt geposteerd.

Op de vraag van Veronica Inside of De Jong het tot op heden 'onwijs goed doet' bij Barcelona, antwoordt Driessen ontkennend. "Als hij het onwijs goed zou doen, dan zouden ze hem op zijn eigen plaats zetten. En dat doen ze gewoon niet." De chef voetbal van De Telegraaf wijst naar de wedstrijd van Barcelona tegen Real Madrid, die in een doelpuntloos gelijkspel eindigde.

"Dan denk je: alsjeblieft, zet die jongen nou op zijn eigen plaats. Dan kan hij wel voetballen. Maar nu heeft hij veel te weinig inbreng. Het wordt hem gewoon niet gegund, dat vind ik echt ongelooflijk. Want je haalt die jongen vanwege specifieke kwaliteiten en die moet je dan ook gebruiken", aldus Driessen, die niet kon genieten van het Barcelona onder Valverde.

Barcelona gaat dit seizoen met veertig punten uit negentien wedstrijden aan kop in LaLiga, maar dat bezorgt Driessen niet per se een goed humeur. "Ze staan bovenaan, of een gedeelde koppositie met Real Madrid, maar het ziet er natuurlijk af en toe niet uit wat Barcelona laat zien. Zeker in uitwedstrijden moet je veel meer punten halen. Hier word ik niet vrolijk van."