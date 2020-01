Aubameyang krijgt fikse schorsing aan de broek na grove charge

Arsenal moet het drie competitiewedstrijden stellen zonder Pierre-Emerick Aubameyang. De aanvaller werd zaterdag met rood van het veld gestuurd na een grove charge op Max Meyer van Crystal Palace. De Londenaren dienden een beroep in tegen de schorsing, maar dit is afgewezen, zo is vandaag bekendgemaakt.

Scheidsrechter Paul Tierney deelde in eerste instantie nog een gele kaart uit, maar na inmenging van de VAR kreeg de aanvaller een rode kaart voorgeschoteld. Aubameyang moet de duels met Sheffield United, Chelsea en Burnley aan zich voorbij laten gaan. Na afloop liet de topscorer van Arsenal al weten de tackle te betreuren.

"Ik hoop dat Max Meyer snel zal herstellen", reageerde Aubameyang via sociale media. "Ik wilde hem echt niet zo hard raken." Ook manager Mikel Arteta hoopte op een snel herstel an de tegenstander. "Auba kennende, was er geen sprake van opzet. We vinden het vervelend voor Meyer, we hopen dat het niets ernstigs is. We accepteren de rode kaart."