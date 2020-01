Marca voorspelt topdeal Ajax en waarschuwt routiniers alvast

Donny van de Beek gaat inderdaad vanaf komende zomer spelen voor Real Madrid, zo beweert Marca woensdag. Valentijn Driessen, chef voetbal van De Telegraaf, stelde in gesprek met Veronica Inside dat de middenvelder Ajax komende zomer gaat verlaten en nu heeft de Spaanse sportkrant het verhaal bevestigd. Naar verluidt gaat de Amsterdamse club 55 miljoen euro toucheren.

Driessen zei in december al dat de deal nagenoeg rond was en dinsdag stelde de journalist dat er bijna niets een overgang naar Real in de weg staat. "Dat mag je opschrijven. Het is in kannen en kruiken. Het is helemaal rond. Manchester United hoeft niet meer te bellen", aldus Driessen. Marca bevestigt woensdag dat er eigenlijk niets meer fout kan gaan.

Transferprofiel - Donny van de Beek

Alles is naar verluidt geregeld om de Oranje-international komende zomer te verwelkomen. Begin juni gaat de 22-jarige Van de Beek zich melden bij Real, dat mede door zijn jonge leeftijd de middenvelder graag wilde inlijven. Marca benadrukt echter wel dat het noodzakelijk is dat de Koninklijke in de selectie ruimte maakt voor de komst van Van de Beek.

'De toekomst van Luka Modric of Isco staat bijvoorbeeld op het spel', zo klinkt het. Alleen de handtekening van Van de Beek ontbreekt nog om een deal definitief te maken. Manchester United en Tottenham Hotspur werden ook in verband gebracht met de middenvelder, maar volgens Marca loerde Van de Beek alleen maar op Real.