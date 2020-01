John de Jong slaat nieuwjaarsreceptie van PSV over om transfer af te ronden

John de Jong was dinsdagavond niet aanwezig op de nieuwjaarsreceptie van PSV. Volgens het Eindhovens Dagblad, het Algemeen Dagblad, Voetbal International en De Telegraaf is de technisch manager van de Eindhovenaren momenteel in Milaan. De Jong probeert in Italië samen met commissaris Peter Fossen de komst van Ricardo Rodríguez af te ronden.

In Nederlandse, Italiaanse en Zwitserse media wordt de afgelopen tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Rodríguez. De 27-jarige vleugelverdediger bevindt zich bij AC Milan op een zijspoor sinds de komst van Theo Hernández en speelde dit seizoen tot dusver pas vijf wedstrijden. Onder Stefano Pioli komt Rodríguez in principe niet in de plannen voor, terwijl hij komend halfjaar aan spelen wil toekomen om een plek in de EK-selectie van Zwitserland af te dwingen.

Dat De Jong nu in Milaan verblijft, zou er op wijzen dat er een opening bestaat om met AC Milan te praten over een tijdelijke overgang. I Rossoneri wilden aanvankelijk alleen meewerken aan een definitief vertrek, maar inmiddels is de Italiaanse club ook bereid om tot een huurovereenkomst te komen. Het betekent volgens Voetbal International dat Rodríguez tot het einde van het seizoen door PSV gehuurd wordt, met een optie tot koop ter waarde van zes miljoen euro. AC Milan zou mikken op een verplichte optie tot koop, al is het nog onduidelijk hoe PSV daar tegenover staat.

Het Eindhovens Dagblad schrijft dat de financiële voorwaarden van Rodríguez haalbaar zijn voor PSV, ondanks dat hij bij AC Milan een grootverdiener is. Ook Fenerbahçe is nadrukkelijk in de markt voor de vleugelverdediger, maar zijn voorkeur gaat uit naar PSV. In Eindhoven lijkt Rodríguez verzekerd te zijn van een basisplaats, daar PSV in de eerste seizoenshelft met Michal Sadílek, Toni Lato (inmiddels weer teruggekeerd naar Valencia) en Oscar Boscagli al drie linksbacks versleet.

Tegelijkertijd meldt het Eindhovens Dagblad dat Gastón Pereiro deze maand PSV toch nog zou kunnen verlaten. Diens zaakwaarnemer Paco Casal zou bereid zijn om met de clubleiding van de Eindhovenaren te onderhandelen over een transfer naar FC Cincinnati. Een overeenkomst tussen Amerikaanse club van Ron Jans en PSV lijkt geen groot probleem te vormen, terwijl eerder werd gemeld dat Pereiro ‘positief’ zou staan over een transfer naar de Major League Soccer.