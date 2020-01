AZ is niet happig op vertrek: ‘Ik heb wel echt met hem te doen’

Owen Wijndal heeft zich dit seizoen razendsnel ontwikkeld tot een belangrijke kracht bij AZ en dit is ten koste gegaan van de speeltijd voor Thomas Ouwejan. De linksback, die de afgelopen twee seizoenen basisspeler was in Alkmaar, is niet tevreden met zijn reserverol en aast op een winters vertrek. De kans dat zijn club hieraan mee zal werken is echter klein.

“Ik heb echt wel met hem te doen, ik snap heel goed dat zijn situatie niet fijn is”, vertelt technisch directeur Max Huiberts in gesprek met het Noordhollands Dagblad. “Thomas heeft twee jaar fantastisch voor ons gepresteerd en ik vind hem nu nog steeds een heel belangrijke waarde voor onze selectie, al zal hij dat zelf anders zien.”

Huiberts wil Ouwejan met het oog op een eventuele schorsing of blessure bij Wijndal bij de groep houden als ‘gelijkwaardige vervanger’: “Dat is Thomas. Dus hoe vervelend dat ook voor hem is, we hebben hem nodig bij een blessure of een schorsing van Owen.” Ouwejan gaf afgelopen zomer al aan open te staan voor een vertrek uit het AFAS Stadion, maar van een transfer kwam het uiteindelijk niet.

“Daar kunnen wij als club niets aan doen. Ik ben niet degene die een speler verkoopt. Linksbacks worden veel gezocht en Thomas heeft twee jaar lang geweldig gespeeld. Dan zou je zeggen dat er heel veel belangstelling voor hem zou moeten zijn”, gaat Huiberts verder. AZ ontving echter geen officieel bod op de verdediger en Ouwejan hoeft ook deze maand wat zijn club betreft niet per se weg: “We denken echt wel mee met hem, maar het zou raar zijn als we nu, een half jaar later, maar even heel gemakkelijk gaan meewerken aan een vertrek.”