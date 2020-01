‘Natuurlijke leider’ dreigt Barcelona te verlaten: ‘Hij is doelwit voor ons’

Lionel Messi, Luis Suárez en Antoine Griezmann zijn niet geheel verrassend de drie spelers die dit seizoen de meeste doelpunten hebben gemaakt namens Barcelona. Achter deze tridente komt met middenvelder Arturo Vidal echter iemand die niet verzekerd is van een basisplaats en die, gedurende de 15 LaLiga-wedstrijden die hij dit seizoen in actie kwam, gemiddeld nog geen 40 minuten op het veld stond. Desondanks produceerde de Chileen al 6 doelpunten in de Spaanse competitie en de maandag ontslagen trainer Ernesto Valverde drong er, ondanks interesse van Internazionale en Manchester United, dan ook bij de club op aan om Vidal aan boord te houden.

Door Robin Bruggeman

De nu 32-jarige Vidal werd anderhalf jaar geleden voor achttien miljoen euro overgenomen van Bayern München en de middenvelder vervult dezelfde rol als Paulinho in de selectie van de Catalanen. Net als bij zijn Braziliaanse voorganger zorgde de komst van Vidal in eerste instantie voor de nodige ophef onder de achterban van de koploper van LaLiga, aangezien hij geen typische ‘Barcelona-speler’ zou zijn. Vidal heeft zich desondanks door zijn strijdlust en zijn doelpunten opgewerkt tot een speler die op de waardering van het publiek kan rekenen en ook zijn voormalige trainer en zijn medespelers zien hem als een belangrijke schakel in de selectie. “Misschien is hij niet zo geschoold in het positiespel als de rest, maar hij duikt altijd overal op. Hij is wat chaotischer. Het is een kwaliteit van hem om vanuit de tweede lijn op te duiken op een moment dat we na een serie passes de zestien in moeten”, liet Valverde onlangs tijdens een persmoment al eens optekenen over Vidal.

Binnen de kleedkamer geldt de routinier naar verluidt als een van de leiders van de ploeg, die zijn medespelers door een aantal moeilijke momenten heen heeft gesleept. Vorig seizoen nam Vidal bijvoorbeeld het voortouw na de dramatische uitschakeling van Barcelona door Liverpool in de halve finale van de Champions League. Bronnen rondom de club illustreerden vorige maand tegenover ESPN nog het belang van Vidal voor zijn ploeggenoten: “Hij heeft iets speciaals, waardoor zijn karakter afstraalt op de rest van het team. Hij voegt altijd iets toe aan het team, zowel op het trainingsveld als tijdens wedstrijden. Samen met Gerard Piqué en Luis Suárez is hij een van de natuurlijke leiders.”

Vidal is met zijn doelpunten een belangrijk wapen voor Valverde

‘Ik zou graag alles willen spelen’

Hoewel Vidal dus op waardering van medespelers en een deel van de supporters kan rekenen, is het al langer onrustig rondom de middenvelder. In zijn eerste seizoen in het Camp Nou kwam hij nog tot 53 wedstrijden, waarvan het merendeel als invaller. Mede vanwege de komst van Frenkie de Jong afgelopen zomer is zijn uitzicht op speeltijd echter drastisch afgenomen en Vidal is niet tevreden over deze ontwikkeling. “Ik zou graag alles willen spelen, maar ik moet ook objectief blijven en de zaken van dag tot dag bekijken. Als ik in december, of aan het einde van het seizoen, het gevoel krijg dat ik hier niet belangrijk kan zijn, zal ik verder moeten kijken voor een oplossing en mijn horizon moeten verbreden”, liet hij eind november al eens optekenen door TV3. Halverwege december volgden berichten dat hij woedend van het trainingsveld zou zijn gestormd nadat hij van Valverde te horen had gekregen dat hij niet zou starten in El Clásico tegen aartsrivaal Real Madrid en zijn ploeggenoten zouden er toen niet in geslaagd zijn om hem tot bedaren te brengen.

Onlangs reikte deze onrust ook tot de rechtszaal, waar Barcelona en het kamp-Vidal elkaar tegenkomen vanwege een geldkwestie. De vertegenwoordigers van de middenvelder zijn van mening dat de club zijn speler nog een kleine tweeënhalf miljoen euro aan bonussen verschuldigd is, daar Vidal vorig seizoen tijdens meer dan zestig procent van de wedstrijden in actie kwam. Barcelona brengt daar tegenin dat Vidals advocaten zijn contract niet goed hebben gelezen, aangezien daarin is opgenomen dat hij gemiddeld meer dan 45 minuten had moeten spelen tijdens deze duels. Via een, door Mundo Deportivo geopenbaarde, notitie zou de club het sporttribunaal bovendien hebben laten weten dat er op de achtergrond andere belangen spelen: “Dit is een uniek geval dat nog nooit eerder is voorgekomen: iemand betaalt jou een bedrag en jij hebt het idee dat het niet volgens de regels is gegaan. Dan wacht je zes maanden zonder op een beleefde wijze aan de bel te trekken, waarna je, pas als de media nieuws beginnen te publiceren over de interesse van een ander team, een verzoek indient of het bedrag binnen 24 uur betaald kan worden. De daden van meneer Vidal laten zien dat hij, zonder iets te zeggen, volgens eerder gemaakte afspraken een bedrag heeft ontvangen en nu pas, vanwege redenen die bij ons onbekend zijn, hiermee naar buiten komt. In de voorgaande zes maanden heeft meneer Vidal het niet nodig geacht om met ons over deze kwestie te communiceren.”

Terugkeer naar Italië?

Barcelona doelt met deze uitspraak op Internazionale, dat in januari hoopt zijn selectie grondig te kunnen versterken. Manchester United zou Vidal ook een aanbieding hebben gedaan, maar de al jaren in zwaar weer verkerende Engelse grootmacht lijkt op dit moment een weinig aantrekkelijke bestemming voor de middenvelder. I Nerazzurri daarentegen kunnen zich voor het eerst sinds jaren weer serieus meten met Juventus en maken het de regerend landskampioen dit seizoen moeilijk in de top van de Serie A. Om deze strijd met La Vecchia Signora ook in de komende maanden vol te kunnen houden, werken de Milanezen aan de komst van Christian Eriksen, Ashley Young, Olivier Giroud en ook aan die van Vidal. De Chileen geldt als een goede bekende van trainer Antonio Conte, die eerder al met hem samenwerkte bij Juventus en dus ook precies weet wat hij aan hem heeft. Vidal wordt in het Giuseppe Meazza gezien als een speler die er meteen zal staan en een aanzienlijke kwaliteitsinjectie zal vormen voor het middenveld dat Conte tot nu toe tot zijn beschikking heeft.

Conte en Vidal kennen elkaar nog van hun gezamenlijke tijd bij Juventus

Algemeen directeur Giuseppe Marotta sprak zich vrijdagavond nog uit over de situatie van Vidal, waarbij hij ook hintte naar de toekomst van Valverde. De coach werd door de fans van Barcelona al langer als schuldige aangewezen voor de matige resultaten en na de nederlaag tegen Atlético Madrid in de halve finale van de Supercopa de España werd er opnieuw nadrukkelijk om zijn hoofd geroepen. De club zou daarna clubiconen Xavi Hernández en Ronald Koeman gepolst hebben, om uiteindelijk uit te komen bij Quique Setién. “De komst van Vidal is afhankelijk van veel factoren, hij is een belangrijke speler voor ons. De positie van de trainer van Barcelona loopt gevaar, ik weet niet wat er zal gebeuren als ze een nieuwe trainer aanstellen. We gaan iets doen, dit is een belangrijke periode en we willen zo doorgaan. Vidal is een van onze doelwitten, net als Eriksen. De markt sluit eind januari weer. We werken er hard aan, maar om onze selectie te verbeteren is het nodig om grote aankopen te doen. Dat maakt het ook moeilijk’, liet Marotta optekenen door Radio RAI. Inter zit al langere tijd achter Vidal aan en heeft naar verluidt in december rondom de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona opnieuw geïnformeerd naar zijn situatie. De Italianen zouden nu een aanbieding in Catalonië hebben neergelegd om hem voor twee à drie miljoen te huren, inclusief de optie om hem voor vijftien miljoen definitief over te nemen.

Valverde zou Vidal, die nog vastligt tot medio 2021, onlangs hebben laten weten dat hij dat hij ‘onaantastbaar’ is en hij zou hem daarbij hebben beloofd dat de routinier in de tweede seizoenshelft zijn minuten zal blijven maken. Wat het ontslag van de trainer betekent voor de positie van Vidal in de selectie is echter nog niet duidelijk. Barça liet Carles Aleñá onlangs wel op huurbasis naar Real Betis vertrekken, waardoor er meer ruimte is op het middenveld. Arthur kampt daarnaast met een heupblessure en heeft nog even nodig om te herstellen. Vanwege zijn unieke profiel had Valverde zelfs een voorkeur voor een vertrek van Ivan Rakitic in plaats van een transfer van Vidal. De Chileen komt, als hij zo doorgaat, dit seizoen normaal gesproken uit rond de tien à elf doelpunten in LaLiga en zou daarmee de meest productieve middenvelder van Barcelona sinds Cesc Fàbregas in het seizoen 2012/13 worden. Zijn collega’s Arthur, De Jong en Sergio Busquets kwamen dit seizoen samen nog niet verder dan vier doelpunten en Rakitic wist het net nog helemaal niet te vinden. “We denken er niet aan dat hij naar een ander team kan gaan. Hij speelt voor ons en wij besteden geen aandacht aan andere clubs die geïnteresseerd zijn in onze spelers”, liet Valverde eerder deze week weten op wat een van zijn laatste persmomenten als trainer van Barcelona zou worden .