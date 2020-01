‘Ajax zou hartstikke gek zijn om Midden Oosten-deal niet te sluiten’

Ajax werd onlangs bekritiseerd door onderzoeksjournalist Bas Soetenhorst van Het Parool vanwege de samenwerking met de club Sharjah FC uit de Verenigde Arabische Emiraten. Sportmarketingdeskundige Frank van den Wall Bake ziet echter vooral voordelen aan de deal van de Amsterdammers in het Midden-Oosten.

"Ik veroordeel de mensenrechten in dit soort staatjes enorm, maar ik vind niet dat het voetbalbedrijf Ajax het voortouw moet nemen om daar iets aan te doen", zegt Van den Wall Bake. "Zij helpen met deze overeenkomst de jeugd in die landen. Zij willen dolgraag voetballen en sterren zien. Ik begrijp de kritiek dus nooit echt. In China worden mensen ook op grote schaal misbruikt. Daar heeft Ajax al een langere tijd een overeenkomst voor opleidingen en trainingen. Daar heeft nog nooit een mens iets van gezegd. Ik vind het zó inconsequent."

De sportmarketeer ziet verschillende voordelen voor Ajax wat betreft de overeenkomst met Sharjah FC. "Enerzijds kapitaliseren op het afgelopen seizoen, waarin Ajax de hele wereld versteld heeft doen staan. De hele wereld praat over Ajax, niet over Real Madrid of Barcelona. Ze hebben met aantrekkelijk voetbal en nog niet de kwart van het budget van de grote clubs de halve finales van de Champions League gespeeld, iets wat geen andere club lukt."

Ook op opleidingsgebied kan Ajax een slag slaan volgens Van den Wall Bake. "Anderzijds hebben ze één van de beste namen in de wereld op het gebied van het opleiden van jeugdspelers. Dat is een product. Ajax is een voetbalbedrijf en voetbal is big business. In landen in het Midden-Oosten is voetbal erg in opkomst, er is daar voldoende vraag naar goede opleidingen. Daardoor komen die landen automatisch bij Ajax terecht en Ajax zou hartstikke gek zijn als het daar geen gebruik van zouden maken."

De marketingdeskundige weet waarom Ajax terecht is gekomen in de VAE. "Omdat de faciliteiten daar op dit moment uitstekend zijn. En omdat ze in de Emiraten het doel hebben gesteld, wat ze ook wereldwijd hebben gecommuniceerd, om de sport meer gelegenheid te willen geven. Het zou me dan ook niets verbazen als Ajax behalve de Verenigde Arabische Emiraten ook op korte termijn een overeenkomst sluit met bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Ook daar staat sport zeer hoog op de agenda."