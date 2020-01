AC Milan betreurt situatie bij sc Heerenveen: ‘Hij is niet blij hoe het gaat’

Alen Halilovic hoopte in het tenue van sc Heerenveen zijn loopbaan nieuw leven in te blazen, maar voorlopig komt de van AC Milan gehuurde middenvelder weinig aan spelen toe. Dat betreurt niet alleen de 23-jarige Kroaat, maar ook zijn eigenlijke werkgever in Noord-Italië. Halilovic werd door Spaanse media met een terugkeer naar LaLiga in verband gebracht. In principe maakt hij de voetbaljaargang echter af in het Abe Lenstra Stadion.

“Bij Heerenveen blijven is op dit moment absoluut een optie. Anders zou ik niet met de club in Spanje zijn”, vertelt Halilovic in gesprek met de Leeuwarder Courant, vanaf het trainingskamp van de Friezen in Spanje. Er hangt ook veel af van AC Milan. “Milan betaalt een groot deel van mijn salaris en wil daar natuurlijk iets voor terugzien. Zvonimir Boban (directeur voetbal, red.) is niet blij met hoe het nu gaat. Hij heeft me naar Heerenveen laten gaan zodat ik meer zou voetballen.”

Halilovic werd in 2014 als een van de grootste talenten ter wereld van Dinamo Zagreb naar Barcelona gehaald, maar kon niet aan de verwachtingen voldoen. De linkspoot kwam tot slechts één optreden in de hoofdmacht en werd in 2016 overgenomen door Hamburger SV. Ook bij de Duitse club stelde hij teleur en na een verhuur aan Las Palmas nam AC Milan hem in 2018 transfervrij over. Vorig seizoen speelde Halilovic op huurbasis bij Standard Luik.

“De waarheid is dat ik bij mijn vorige club Standard Luik nog meer aan voetballen toekwam dan nu”, beseft Halilovic. “De echte Alen Halilovic hebben de fans van Heerenveen niet aan het werk gezien. Verre van zelfs. Stel me vijf of zes wedstrijden op rij op en ik laat zien wat ik waard ben voor de ploeg. Ik heb speeltijd nodig om belangrijk te zijn, om de ploeg assists en doelpunten te geven.”

Halilovic geeft aan trainer Johnny Jansen en technisch manager Gerry Hamstra vertelden dat ze hem nodig hadden als aanvallende middenvelder, als opvolger van Michel Vlap. “Ze vroegen me: wat heb je nodig? Ik antwoordde dat ik alleen maar behoefte had aan vertrouwen en een serieuze mogelijkheid om mezelf te bewijzen. Daarom is deze situatie ook moeilijk.” Halilovic speelde tot dusver slechts twaalf officiële wedstrijden, waarvan negen als invaller. “Ik heb in het verleden misschien dingen niet goed aangepakt. Maar als ik naar de afgelopen vier maanden kijk, kan ik mezelf niks verwijten. Ik heb gedaan wat van me werd verwacht.”