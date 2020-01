‘Tottenham handelt na nieuws over Kane razendsnel met deal van 32,7 miljoen’

Tottenham Hotspur kan tot april niet beschikken over Harry Kane, die geopereerd dient te worden aan een hamstringblessure. The Spurs moeten daardoor in allerijl de winterse transfermarkt op om een nieuwe spits aan de selectie toe te voegen. Volgens verschillende Engelse media staat Krzysztof Piatek op het punt om AC Milan te verruilen voor een dienstverband in Noord-Londen.

Piatek lijkt bij AC Milan in de tweede seizoenshelft genoegen te moeten nemen met een reserverol door de komst van Zlatan Ibrahimovic. Tottenham Hotspur heeft van dat vooruitzicht gebruik gemaakt door razendsnel met i Rossoneri tot een akkoord te komen, zo klinkt het vanuit Engeland. Er ligt momenteel een akkoord over een vaste transfersom van 28 miljoen euro, terwijl dit bedrag door verschillende bonussen nog met 4,7 miljoen kan toenemen.

Het totaalbedrag is iets minder dan de 35 miljoen die AC Milan een jaar geleden overmaakte naar Genoa. I Rossoneri wilden eigenlijk geen verlies maken op Piatek, maar nemen nu toch genoegen met een iets lager bedrag dan dat er voor hem betaald werd. Na een sensationeel halfjaar bij Genoa, waarin hij 19 keer scoorde in 21 wedstrijden, werd de 24-jarige Poolse spits door AC Milan overgenomen. In dienst van i Rossoneri kwam hij tot 15 doelpunten in 39 optredens.

Ook in Italië wordt de concrete belangstelling van Tottenham Hotspur voor Piatek, die eerder voor Zaglebie Lubin en Cracovia Krakau speelde, gemeld. Transferexpert Gianluca Di Marzio van Sky Italia wist te melden dat de Engelse club de Poolse spits aanvankelijk wilde huren, maar dat AC Milan hier niet aan wilde meewerken. De Italianen zagen ook niks in een deal waarin Juan Foyth of Victor Wanyama werd betrokken, waardoor beide partijen elkaar gevonden lijken te hebben in de door Engelse media genoemde overeenkomst.