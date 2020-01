Geen zorgen om De Ligt: ‘Hij zou een goed koppel kunnen vormen met hem’

Matthijs de Ligt moet het de voorbije weken bij Juventus stellen met een plaats op de reservebank. Merih Demiral lijkt de Oranje-international voorlopig gepasseerd te zijn in de pikorde bij la Vecchia Signora. Fabiana Della Valle, Juventus-watcher van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport, stelt in gesprek met de NOS dat De Ligt voorlopig geduld zal moeten hebben.

“Demiral heeft het goed gedaan en het is moeilijk om hem op de bank te zetten. Hij zal voorlopig spelen, ook aanstaande zondag tegen AS Roma. Demiral is wat agressiever dan De Ligt, wat meer solide, ook als het aankomt op mandekking”, zegt Della Valle over de concurrentiestrijd tussen de twee jonge verdedigers bij Juventus. De Ligt hoeft zich echter nog geen ‘zorgen’ te maken, omdat dit een ‘momentopname’ is. “Hij heeft tijd nodig om te wennen aan het Italiaanse voetbal, om het te begrijpen en de taal te leren.”

Sarri heeft dubbele boodschap voor De Ligt na wedstrijd tegen Cagliari

Dat Juventus-trainer Maurizio Sarri zich maandag na afloop van de wedstrijd tegen Cagliari (4-0 zege) lovend uitliet over De Ligt, ziet Della Valle als een positief teken voor de Nederlandse verdediger. “Zoiets zegt Sarri niet voor niets. Het was makkelijker geweest als De Ligt in de luwte had kunnen wennen. We hebben De Ligt nog niet op zijn best gezien, maar hij is nog erg jong. We moeten nog even wachten. Hij moet geduld hebben.”

“Demiral lijkt meer op Chiellini. Dat is beter voor Bonucci. Komend seizoen zou De Ligt een goed koppel kunnen vormen met Chiellini. Of later misschien samen met Demiral. De Ligt en Demiral zijn de verdedigers van de toekomst”, verwijst Della Valle naar Giorgio Chiellini, die in het begin van het seizoen een zware knieblessure opliep. Afgelopen weken doken er geruchten op over een eventuele terugkeer bij Ajax, maar daar is de Juventus-watcher duidelijk over. “Uitgesloten.”