PSG-sterren Neymar en Icardi laten geen spaan heel van Saint-Étienne

Paris Saint-Germain is woensdagavond moeiteloos doorgestoten tot de halve finale van de Coupe de la Ligue. Het sterrenensemble van Thomas Tuchel kende geen enkele genade voor AS Saint-Étienne, dat na een vroege kaart lijdzaam toezag hoe met name Neymar, Mauro Icardi en Kylian Mbappé zich vermaakten: 6-1.

PSG ging voortvarend van start en had de bal na twee minuten in het doel van de tegenstander liggen. Thomas Meunier had een fraaie steekbal op Icardi in huis, waarna de Argentijn vanuit een lastige hoek de score opende: 1-0. Saint-Étienne beet na de openingstreffer fel van zich af, hetgeen in een half uur leidde tot vier gele kaarten. Twee daarvan waren voor Wesley Fofana, die na 31 minuten met rood kon inrukken nadat hij een counter van PSG onreglementair blokkeerde.

Met tien man was er voor Saint-Étienne geen houden meer aan. Ángel Di María zette Neymar vrij voor de keeper, waarna de Braziliaan met een knappe voetbeweging de bal over de doelman wipte: 2-0. Nog voor rust kwam PSG aan zijn derde treffer, toen een voorzet van Di María in een soort flipperkast in de Saint-Étienne-verdediging terecht kwam en via de onfortuinlijke doelman Jessy Moulin in eigen doel ging: 3-0.

Ook na rust hield PSG zich niet in. In de 49ste minuut toonde Kylian Mbappé zich niet zelfzuchtig en gunde hij ploeggenoot Icardi een niet te missen intikker: 4-0. Acht minuten later voltrok zich dezelfde combinatie: Mbappé ging vrij op doelman Moulin af, maar gunde het doelpunt aan de meegelopen Icardi, die voor zijn hattrick tekende. In de 67ste minuut was het precies andersom: Icardi nam een hoge bal prachtig aan en speelde Mbappé aan, die de bal binnengleed: 6-0.

Een overtreding van Di María in de eigen zestien stelde Saint-Étienne in de 71ste minuut in staat om vanaf de strafschopstip een eretreffer te maken. Daar slaagde Yohan Cabaye in, al had de middenvelder daar een rebound voor nodig, omdat de penalty aanvankelijk gestopt werd door Sergio Rico: 6-1. Invaller Edinson Cavani dacht in de tachtigste minuut ook nog een duit in het zakje te mogen doen, maar het doelpunt van de spits werd afgekeurd wegens buitenspel.