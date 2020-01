Lars Veldwijk verlaat trainingskamp en staat alsnog voor transfer

Lars Veldwijk gaat Sparta Rotterdam waarschijnlijk toch nog verlaten voor Jeonbuk Hyundai. De spits reisde niet met de selectie van trainer Henk Fraser mee op trainingskamp omdat hij op weg zou zijn naar de Zuid-Koreaanse club. Toen de overstap afketste meldde hij zich maandag in Spanje, waar de Sparta-selectie zich voorbereidt op de tweede seizoenshelft. Veldwijk heeft het vliegtuig naar Nederland inmiddels gepakt om zijn transfer alsnog af te ronden.

Veldwijk maakte er nooit een geheim van dat hij nog graag een buitenlands avontuur aan zou gaan. De overstap naar Zuid-Korea ging in eerste instantie niet door omdat de club geen transfersom wilde betalen voor de aanvaller. Omdat met Halil Dervisoglu al een aanvaller was vertrokken, stak technisch directeur Henk van Stee een stokje voor de transfer. Veldwijk kwam daarop maandagochtend alsnog aan in Spanje en trainde in de middag nog mee met de Sparta-selectie. Inmiddels is hij weer huiswaarts gekeerd.

Sparta meldt dat de onderhandelingen nog in volle gang zijn. "Ik had hem gezegd: Alles hangt of staat bij uitspraken van Brentford (of Dervisoglu mocht blijven red.). Toen vroeg Lars of hij langer in Nederland mocht blijven, om afscheid te nemen van mensen. Maar toen zei ik hem ook al er rekening mee te houden dat hij hier in Spanje aan moest sluiten”, reageerde Van Stee maandagmiddag nog. “Hij was er niet gelukkig mee toen ik hem belde dat het niet door ging. Als hij slim is, gaat hij voluit en helpt hij Sparta er in te blijven, om daarna een mooie transfer te maken.”