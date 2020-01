‘Voor hem was het geen probleem, hij werkte al niet meer bij Feyenoord’

Giovanni van Bronckhorst is de nieuwe hoofdtrainer van Guangzhou R&F, dat op 22 februari aan het nieuwe seizoen in China begint. De Nederlandse oefenmeester heeft zijn technische staf aangevuld met assistent-coach Jean-Paul van Gastel en fysieke trainer Arno Philips, die hij nog kent van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord. Van Bronckhorst was er altijd op uit om voor hem bekende mensen mee te nemen naar China.

"Dat heb ik altijd wel in mijn hoofd gehad", bevestigt Van Bronckhorst in gesprek met De Telegraaf. Om er gelijk aan toe te voegen. "Maar ik wist niet of het mogelijk zou zijn. Voor Jean-Paul was het geen probleem, hij werkte al niet meer bij Feyenoord. Voor Arno was het een ander verhaal. Maar ook hij kon uiteindelijk mee." Van Bronckhorst aast op een mix van vertrouwde gezichten en mensen die reeds bij Guangzhou werken. "Want zij (de Chinezen, red.) weten als geen ander hoe het er aan toe gaat in de voetbalwereld hier."

Van Bronckhorst proeft het nodige respect vanwege zijn verleden als voetballer. "Hiërarchisch gezien gaat het hier sowieso anders. Dat heeft met de cultuur ook te maken. Ze willen veel input van de hoofdtrainer", aldus de oud-international, die de sterkte van zijn selectie nog niet helemaal kan inschatten. "Ik had beelden bekeken, maar dit weekend was pas mijn eerste kennismaking met de spelers. Dan krijg je pas echt een indruk. Natuurlijk praat ik met spelers over hun ervaringen met het Chinese voetbal. We hebben vijf buitenlanders in de selectie en dat is meteen het maximum. Je mag er vier opstellen." Aanwinsten zijn niet uitgesloten. "De transferwindow is open tot eind februari."

De nieuwbakken trainer van Guangzhou verwacht niet dat zijn manier van werken in China radicaal zal veranderen. "Ik moet hier met een aantal factoren rekening houden. In China zijn enorme temperatuurverschillen", zo benadrukt hij. "Hier in het zuiden is het nu 24 graden, maar in Peking kan het vriezen. In de eerste fase van het seizoen speel je ook vaker thuis dan uit, omdat de meeste duels in het zuiden moeten worden gespeeld." Van Bronckhorst zal regelmatig in het vliegtuig zitten op weg naar uitduels. "Het is een enorm groot land. Je moet opletten hoe je de spelers belast."