Marca: Real Madrid en Bayern hadden contact over multifunctionele speler

Bayern München heeft recentelijk bij Real Madrid geïnformeerd naar Achraf Hakimi, zo weet Marca zondagavond te melden. Hakimi wordt momenteel door Real Madrid verhuurd aan Borussia Dortmund, maar Bayern ziet de komst van de multifunctionele Marokkaan aankomende zomer mogelijk wel zitten.

Hakimi werd in de zomer van 2018 voor twee jaar door Real Madrid gestald bij Borussia Dortmund en heeft zich sindsdien stormachtig ontwikkeld. De 21-jarige verdediger is een vaste waarde in het elftal van trainer Lucien Favre en is onder meer zeer belangrijk door zijn multifunctionaliteit. Hakimi is van nature een rechtsback, maar kan ook als linkervleugelverdediger spelen en zelfs op het middenveld.

Zijn multifunctionaliteit is voor Bayern een groot pluspunt, zo klinkt het. De Duitse recordkampioen heeft met onder anderen David Alaba, Joshua Kimmich en Benjamin Pavard gerenommeerde vleugelverdedigers in de selectie, maar van die drie spelers is bekend dat zij ook op andere posities uit de voeten kunnen. Zo werden Alaba en Pavard dit seizoen al ingezet in het centrum van de defensie, terwij Kimmich regelmatig controlerend op het middenveld speelt.

Bij Real Madrid heeft Hakimi voorlopig minder zicht op speeltijd, zo is de veronderstelling bij Bayern. Trainer Zinédine Zidane heeft bij de Spaanse grootmacht op de rechtsbackpositie reeds de beschikking over Dani Carvajal en Álvaro Odriozola, terwijl op links Ferland Mendy deze voetbaljaargang indruk maakt. Oudgediende Marcelo, jarenlang de onbetwiste linksback van Real Madrid, is minder onomstreden dan voorheen. Hakimi heeft bij Real Madrid nog een contract tot medio 2021.