Dubbele gevoelens voor Jasper Cillessen bij eerste wedstrijd van 2020

Valencia is erin geslaagd om de eerste wedstrijd van 2020 te winnen. Los Che waren in het Mestalla met minimaal verschil te sterk voor Eibar, dat door een doelpunt van Maxi Gómez met 1-0 verslagen werd. Jasper Cillessen zat na een tijd geblesseerd te zijn geweest weer bij de wedstrijdselectie van Valencia, maar moest het stellen met een plaats op de reservebank en zag een sterk optreden van concurrent Jaume Domènech.

Cillessen liep halverwege december een kuitblessure op en zag Domènech daardoor de laatste wedstrijden van 2019 onder de lat staan bij Valencia. De Nederlandse sluitpost maakte voor het duel met Eibar weer deel uit van de wedstrijdselectie van los Che, maar zag dat zijn concurrent nog altijd de voorkeur kreeg van trainer Albert Celades. Binnen de eerste 25 minuten kreeg Rodrigo al twee goede mogelijkheden om Valencia op voorsprong te brengen, maar de spits liet na om de openingstreffer te verzorgen.

Met 27 minuten op de klok kwam de thuisploeg toch op voorsprong. Een voorzet van Daniel Wass bereikte Maxi Gómez, die met een kopbal het net wist te raken. Voor rust kregen Sergi Enrich en Pedro León kregen mogelijkheden op de gelijkmaker, maar Domènech wist zijn doel schoon te houden in de eerste helft. Doordat Valencia in de tweede helft via onder meer Ferrán Torres naliet om de tweede treffer te maken, bleef Eibar in de wedstrijd.

Charles en Pedro Léon kregen goede mogelijkheden, maar zagen Domènech tot twee keer toe de gelijkmaker voorkomen. Valencia wist in de slotfase de minimale voorsprong uiteindelijk te behouden, mede doordat Eibar na een rode kaart voor Paulo Oliveira met tien man kwam te staan. Los Che stijgen daardoor voorlopig naar de zesde plaats in LaLiga, al heeft Getafe later dit weekeinde nog een kans om weer voorbij te gaan op de ranglijst.