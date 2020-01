Bayern creëert met nieuwe zet onrust in eigen gelederen en bij competitiegenoot

Leon Goretzka, Joel Matip, Max Meyer en Sead Kolasinac zijn een aantal spelers die Schalke 04 in de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s op hadden kunnen leveren, maar die allen transfervrij uit Gelsenkirchen zijn vertrokken. De 23-jarige doelman Alexander Nübel wordt de volgende in dat rijtje, daar die Königsblauen twee weken geleden lieten weten dat de aanvoerder niet van plan is om zijn aflopende contract te verlengen en Bayern München zaterdag zijn komst bekend heeft gemaakt. Nübel lijkt bij der Rekordmeister echter niet op een warm welkom te hoeven rekenen.

Door Robin Bruggeman

Nübel treedt met zijn overgang van Schalke naar Bayern in de voetsporen van Manuel Neuer. De nu 33-jarige keeper verliet die Knappen in de zomer van 2011 voor dertig miljoen euro voor een avontuur in het zuiden van Duitsland en was de afgelopen zeven jaar de onbetwiste nummer een onder de lat bij de recordkampioen. Neuer verdedigde inmiddels 362 keer het doel van de Duitse grootmacht en wist in 184 van die optredens de nul te houden. De 92-voudig international van die Mannschaft werd met zijn ploeg de afgelopen zeven seizoenen op rij kampioen van de Bundesliga en mocht ook onder meer viermaal de Duitse beker en eenmaal de Champions League in zijn prijzenkast bijzetten. Ondanks dat hij de dertig inmiddels ruimschoots gepasseerd is, lijkt Neuer nog wel een aantal seizoenen mee te kunnen en de sluitpost is naar verluidt momenteel met zijn werkgever in gesprek om zijn tot medio 2021 doorlopende contract met twee jaar te verlengen.

Nübel wordt niet alleen doordat hij bij Schalke speelt vergeleken met zijn illustere voorganger. De door SC Paderborn opgeleide doelman is net als Neuer naast een goede lijnkeeper ook ijzersterk met de bal aan zijn voeten. Nübel speelde in zijn jeugd eerst als spits en later, tot hij een jaar of dertien oud was, als verdedigende middenvelder. “Alex was altijd beter met zijn voeten dan veel van onze veldspelers”, liet Eric Kroll, een teamgenoot van de keeper bij Paderborn, een aantal maanden geleden al eens optekenen door Goal. “Als je Alex in je team had, was je al een heel eind. Je wist dat je de bal altijd aan hem kwijt kon. Ik kan me voorstellen dat hij in de toekomst de nummer een onder de lat bij het Duitse elftal zal worden.”

Debuut op jonge leeftijd

De sluitpost maakte op de laatste speeldag van het seizoen 2015/16 op negentienjarige leeftijd zijn officiële debuut voor Schalke in een met 4-1 gewonnen wedstrijd tegen TSG Hoffenheim. Na zijn eerste wedstrijd moest Nübel echter twee jaar wachten op een vervolg en tijdens de laatste wedstrijd van het seizoen 2017/18 mocht hij tegen Eintracht Frankfurt opnieuw opdraven. Halverwege het afgelopen seizoen verdrong hij aanvoerder Ralf Fährmann vervolgens definitief onder de lat vandaan en de nieuwe trainer David Wagner hield afgelopen zomer eveneens vast aan de jonge keeper en benoemde hem zelfs tot aanvoerder. Nübel heeft inmiddels 41 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Schalke achter zijn naam staan en hield in 14 van die duels de nul.

Nübel debuteerde al op negentienjarige leeftijd bij Schalke, maar moest daara een aantal jaar wachten op een nieuwe kans

Hoewel de doelman onder de lat een beheerste indruk maakt, is het echter ook vaak onrustig rondom Nübel. Zo was de nadrukkelijke interesse van Bayern, tot irritatie van Schalke, niet iets wat alleen de afgelopen maanden speelt. Interim-trainer Huub Stevens hintte in april van het vorige jaar al eens naar de belangstelling nadat hij de grootmacht een plezier had gedaan door met zijn ploeg van titelconcurrent Borussia Dortmund te winnen: “Ik denk dat ze gelukkig zullen zijn in München, maar ik hoop tegelijkertijd dat ze zich op een betere manier zullen gedragen jegens onze spelers. Wat afgelopen week met Alexander Nübel is gebeurd, hoort eigenlijk niet”, liet de ervaren trainer destijds optekenen. Naast de aanhoudende interesse van Bayern haalde de sluitpost vorig jaar ook de Duitse pers nadat zijn handschoenensponsor een woedend persbericht de deur uit had gedaan nadat Nübel de samenwerking plotsklaps had verbroken en halverwege december was hij zelfs even onderwerp van gesprek in heel Europa. Beelden van de doelman die in de Bundesliga-wedstrijd tegen Eintracht Mijat Gacinovic torpedeerde gingen de wereld over en de keeper werd na deze harde charge voor vier duels geschorst door de Duitse voetbalbond.

‘We hoeven deze beslissing niet te begrijpen’

De kans bestaat nu dat die wedstrijd tegen die Adler zijn laatste wedstrijd in dienst van Schalke is geweest. Zijn club maakte op 22 december officieel bekend dat Nübel zijn aflopende contract niet gaat verlengen en inmiddels klinkt er vanuit de achterban een duidelijke roep om hem in de tweede helft van het seizoen op de bank te posteren. “Na alle gesprekken die we in de afgelopen maanden met Alexander Nübel en zijn zaakwaarnemer hebben gehad, zijn we niet verrast door zijn beslissing en respecteren we die natuurlijk ook. We hoeven deze beslissing echter niet te begrijpen”, deed technisch directeur Jochen Schneider uit de doeken. “We hebben in de voorbije maanden door onze acties en onze woorden duidelijk laten zien welke centrale rol hij in de toekomst voor ons had kunnen spelen; een rol die ook inhoudt dat hij een heel jong team, dat in de eerste helft van het seizoen al veel bewondering heeft geoogst, als doelman en als aanvoerder had kunnen leiden. Ik ben ervan overtuigd dat Alex tot het einde van het seizoen alles zal blijven geven voor de club. Vanaf de zomer van 2020, vervolgen we onze weg zonder hem.” De twee jaar jongere Markus Schubert nam in de laatste twee wedstrijden voor de winterstop de honneurs waar en maakte zo’n goede indruk dat de fans het 21-jarige talent nu de rest van het seizoen onder de lat willen zien.

Nübel zou zichzelf met zijn besluit om niet bij te tekenen de komende jaren weleens flink in de vingers gesneden kunnen hebben. Ondanks dat Schalke bereid was om zijn jaarsalaris van zes ton bijna te vertienvoudigen, en hem daarmee meer bood dan Bayern deed, besloot hij om de aanbiedingen van zijn huidige werkgever naast zich neer te leggen. Bij Bayern, dat andere geïnteresseerden als Tottenham Hotspur en Manchester United af heeft weten te troeven, is Neuer voorlopig nog de eerste keus onder de lat en donderdag werd duidelijk dat de routinier niet van plan is om een stap terug te doen. Uit berichtgeving van BILD blijkt dat Neuer in gesprek met technisch directeur Hasan Salihamidzic heeft laten weten niet akkoord te gaan met het plan van de club om Nübel volgend seizoen om en nabij de vijftien wedstrijden onder de lat te gunnen. Neuer zou zelfs niet bereid zijn om vriendschappelijke duels over te laten aan zijn beoogde vervanger, waardoor een seizoen op de bank dreigt voor de jonge sluitpost. Bayern had volgens de boulevardkrant op een meer inschikkelijke houding van Neuer gehoopt, nadat het hem tijdens moeilijke periodes waarin hij met blessures worstelde onvoorwaardelijk heeft gesteund. Zo koos de club er in het seizoen 2017/18 ondanks dat Neuer zeven maanden aan de kant stond voor om geen vervanger te halen en zijn plek in het doel voor hem vrij te houden.

Neuer lijkt voorlopig niet van plan om een stap terug te doen

‘Een nieuw frictiepunt is ontstaan’

Sepp Maier, oud-doelman van Bayern, voorspelde vorige week in gesprek met BILD al een dergelijk scenario: “Een nieuw frictiepunt is ontstaan. Dit gaat Manuel niet leuk vinden, kan ik me zo voorspellen”, liet de clubicoon, die van mening is dat de komst van Nübel extra druk op de schouders van Neuer gaat leggen, weten. Een optie voor Bayern is om de nieuwkomer volgend seizoen weer meteen te verhuren en een dergelijk scenario zou de voorkeur genieten van oud-middenvelder Stefan Effenberg: “Wat mij betreft is het duidelijk: als Nübel volgend seizoen op de bank belandt, was zijn besluit om naar Bayern te gaan duidelijk verkeerd. Voor zijn ontwikkeling is het een must om veel te spelen en iedere maand die hij aan de kant staat, is een verloren maand. Voor de komende jaren kan er maar een oplossing zijn: Bayern moet hem uitlenen aan een club waar hij kan spelen en idealiter ook internationale ervaring op kan doen. Als hij op de bank zit, zal zijn ontwikkeling stagneren. Ik geloof echter niet dat het zo ver zal komen.”

Bayern hanteerde een dergelijke werkwijze al eens bij Serge Gnabry, die in de zomer van 2017 over werd genomen van Werder Bremen en daarna meteen een jaar bij Hoffenheim werd gestald. De aanvaller is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Allianz Arena en hij heeft ook een plek bij de Duitse nationale ploeg veroverd. Nübel zal als toekomstige nummer een van Bayern eveneens de nieuwe vaste keeper van die Mannschaft willen worden, maar zijn ontwikkeling in de komende jaren zal hier een cruciale rol in gaan spelen. De komende maanden dreigen in ieder geval heel moeilijk te gaan worden voor de doelman en Lothar Matthäus dringt er zelfs bij Bayern op aan dat de club zijn aanwinst in januari al de helpende hand toe moet steken: “Nübel heeft geen toekomst bij Schalke. Hij is de komende wedstrijden al geschorst, Schubert is een goede vervanger en Wagner kan het zich niet veroorloven dat zijn aanvoerder iedere wedstrijd wordt uitgefloten en daarmee de prestaties van het team in gevaar brengt. Het beste voor Nübel en alle betrokkenen zou zijn dat hij in de winter al naar München verhuist.”