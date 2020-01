Danny Drinkwater keert terug bij Chelsea na mislukte verhuurperiode

Danny Drinkwater keert terug bij Chelsea. De 29-jarige middenvelder maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap naar Burnley, maar dat liep allerminst uit op een succes. De drievoudig Engels international wist geen basisplaats af te dwingen op Turf Moor en kwam dit seizoen in de competitie niet verder dan 59 speelminuten. Burnley-manager Sean Dyche bevestigde het vertrek van Drinkwater vrijdagmiddag op een persconferentie.

Drinkwater maakte in augustus de negentig minuten vol tegen Sunderland in de EFL Cup (3-1 nederlaag), terwijl hij op 3 december een uur in actie kwam tegen Manchester City (1-4 verlies). Hij hoopte bij Burnley juist weer aan spelen toe te komen, nadat hij bij Chelsea op een zijspoor was beland. “Het is tijd om mijn carrière weer op de rit te krijgen”, zei Drinkwater toen hij afgelopen zomer zijn tot 6 januari lopende contract bij Burnley tekende.

Drinkwater slaagde er niet in om zich in de basis te spelen in de ploeg van Dyche. Hij liep in september nog een enkelblessure op tijdens een een ruzie in een nachtclub in Manchester. “Hij keert terug”, aldus Dyche vrijdag tegenover Engelse media. “Ik heb veel respect voor hem en ik vind hem een goede speler. Buiten dat ene incident mag hij zichzelf zien als een echte professional. Hij heeft goed voor zichzelf gezorgd en heeft geprobeerd om deel uit te maken van de groep. Veel speeltijd zat er echter niet in.”

De middenvelder werd in 2015/16 verrassend kampioen met Leicester City. Chelsea was overtuigd en telde een slordige 38 miljoen euro voor hem neer. Sindsdien kwam hij slechts tot 23 wedstrijden voor the Blues. Naar verluidt ziet Aston Villa een samenwerking met Drinkwater wel zitten. De club uit Birmingham gaat volgens Engelse media een poging wagen om hem voor de rest van het seizoen op huurbasis in te lijven.