Raiola: ‘Ik heb een stapel aan verzoeken, maar ze laten hem niet gaan’

Moise Kean lijkt zijn weg nog te moeten vinden bij Everton, al maakt Mino Raiola zich vooralsnog geen zorgen over de jonge aanvaller. De zaakwaarnemer weet uit betrouwbare informatie niet van plan is om Kean op korte termijn van de hand te doen, zeker omdat hij er goed opstaat bij manager Carlo Ancelotti. Everton maakte afgelopen 32 miljoen euro over naar Juventus voor de drievoudig international van Italië.

"Everton is niet gelukkig met hem, ze zijn in de wolken", stelt Raiola in een interview met La Repubblica. "Ze weten dat het een kwestie van tijd is voordat hij gaat presteren in de Premier League, daar de technische en fysieke eisen hier een stuk hoger zijn. In de Serie A wordt je daar niet niet voldoende op voorbereid als speler. Kean lijkt wat dat betreft op Mario Balotelli, een vroegtijp talent die stappen heeft overgeslagen in zijn ontwikkeling moet die daarvoor ook de prijs moet betalen."

Kean, die nog niet wist te scoren voor Everton, heeft evenwel over belangstelling niets te klagen. "Ik heb een stapel verzoeken voor hem op mijn bureau liggen", vervolgt Raiola zijn relaas. "Everton is er echter niet op uit om hem te verkopen. Ze willen hem niet tussentijds laten gaan." Kean tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2024 op Goodison Park en is daarnaast een van de grootverdieners, waardoor geïnteresseerde clubs bij een eventuele deal de hoofdprijs lijken te moeten betalen.

Ancelotti houdt ook vertrouwen in Kean. "Toen ik nog bij Napoli zat probeerde ik hem al bij Juventus weg te halen", zo liet de manager van Everton bij zijn presentatie optekenen in de Engelse media. "Het is een geweldige speler, die nog maar negentien jaar oud is. We moeten geduld hebben en met hem aan de slag gaan. Hij beschikt over heel veel kwaliteiten." Everton begint om 18.30 uur aan de wedstrijd tegen regerend landskampioen Manchester City.