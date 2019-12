Memphis Depay krijgt op laatste dag van 2019 fraaie ereprijs toegekend

Memphis Depay raakte onlangs zwaar geblesseerd aan zijn knie en de aanvaller komt de rest van het seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie voor zijn club Olympique Lyon. De Oranje-international maakte in het afgelopen jaar veel indruk in het shirt van les Gones en ook de achterban van de Franse club is zeer enthousiast over zijn kwaliteiten.

Depay is namelijk uitgekozen tot Speler van het Jaar van zijn club, zo maakt Lyon dinsdagochtend bekend via de officiële kanalen. De club organiseerde een uitverkiezing onder zijn supporters en Depay, die eerder dit seizoen ook werd benoemd tot aanvoerder, is als winnaar uit de bus gekomen.

Garcia teleurgesteld om zware blessure Memphis: 'Maar we moeten door'

Met deze uitverkiezing laat hij een aantal ploeggenoten zijn hielen zien. Naast de Nederlander, behoorden ook doelman Anthony Lopes, middenvelder Houssem Aouar en collega-aanvaller Moussa Dembélé tot de genomineerden. Zij konden echter niet tippen aan de populariteit van Depay.

Depay is sinds zijn overstap van Manchester United naar Lyon uitgegroeid tot een belangrijke speler en was in Franse dienst vooralsnog goed voor 53 doelpunten in 134 wedstrijden. Dit seizoen blijft de teller vanwege zijn blessure waarschijnlijk steken op negen doelpunten in dertien competitiewedstrijden. In de Champions League was hij bovendien nog eens vijfmaal trefzeker.