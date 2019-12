BILD: Bayern München ziet oplossing bij RB Leipzig en wil toeslaan

Bayern München denkt aan de komst van Lukas Klostermann. BILD maakt maandagavond melding van de concrete interesse van de regerend landskampioen van Duitsland in de rechtsback annex Duits international van RB Leipzig. Het contract van Klostermann met de huidige lijstaanvoerder van de Bundesliga loopt in de zomer van 2021 al ten einde.

Het is de vraag of Klostermann. 23 jaar, de rechtsback is waar Bayern op dit moment naar op zoek is, maar volgens de laatste berichtgeving is hij degene waar de keuze op is gevallen. Trainer Hansi Flick gaf maandag in gesprek met Kicker aan dat een extra optie aan de rechterkant van de defensie vanaf januari ‘zeer wenselijk’ zou zijn. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk dat RB Leipzig de grote concurrent in de strijd om de landstitel midden in het seizoen wil versterken, maar Bayern is mogelijk bereid om te wachten.

Bayern werd al eerder in verband gebracht met de huur van Joao Cancelo van Manchester City. Josep Guardiola liet enkele dagen geleden echter weten dat de rechtsback annex Portugees international niet zal vertrekken in januari. Ook Benjamin Henrichs van AS Monaco is een optie, al is het onduidelijk wat de aanstelling van Robert Moreno bij de Ligue 1-club voor gevolgen heeft voor de toekomst van de Duitser. Flick ziet bij Bayern in Joshua Kimmich meer een middenvelder, terwijl hij Benjamin Pavard juist als een centrale verdediger beschouwt.

Bayern zou de verrichtingen van Klostermann al enkele maanden ‘zeer intensief’ volgen. De clubleiding van der Rekordmeister weet dat de rechtsback niet happig is op een nieuw contract met RB Leipzig, al kan een eventuele landstitel zomaar voor een andere situatie zorgen. Het team van Julian Nagelsmann leidt met 37 punten de dans in Duitsland, net voor Borussia Mönchengladbach (35) en Bayern (34).

Nagelsmann zet Klostermann op verschillende posities in: na de eerste seizoenshelft staat de teller op 23 duels, 2 assists en 2 doelpunten. De verdediger, die in 2014 van VfL Bochum overkwam, maakte in maart zijn debuut voor het nationale elftal van Duitsland en staat op acht A-interlands voor die Mannschaft.